Refinaria Abreu e Lima abre propostas de licitação para retomada do Trem 2

A Petrobras deu mais um passo para a retomada das obras do Trem 2 da Refinaria Abreu e Lima (RNEST), em Ipojuca, Litoral Sul pernambucano. Nesta segunda-feira (05), foram abertas as propostas de mais duas licitações para viabilizar a retomada das obras. Segundo a estatal, o funcionamento da unidade deverá dobrar a capacidade de processamento, que passará para 260 mil de barris de petróleo diários. A unidade está prevista para operar em 2028.





No lote HDT-N (U-34), que se refere à construção das unidades de tratamento de nafta, a empresa Tenenge apresentou a proposta mais competitiva, no valor de R$ 832,5 milhões, que superou a concorrente Construcap, com a oferta de R$ 837 milhões.





Já no lote que engloba a Unidade de Tratamento de Águas Ácidas (UTAA) (U-42) e o Sistema de Resfriamento (TR) (U-54), a empresa Possebon saiu na frente com a melhor proposta, no valor de R$ 604,6 milhões. Em segundo e terceiro lugar ficaram as empresas, Tenenge, com o valor de R$ 617,5 milhões, e a Conenge, que ofereceu R$ 654,3 milhões.





De acordo com informações da Petrobras, a implantação do Trem 2 da Refinaria Abreu e Lima vai expandir a capacidade de refino nacional e viabilizar o aumento da produção de derivados como gasolina, GLP e nafta, principalmente o diesel de baixo teor de enxofre (diesel S10). Segundo a Petrobras, até 2029, toda a produção de diesel S500 será substituída pela de diesel S10, com menor teor de enxofre. Com o atendimento às demandas do mercado, a expectativa da estatal é reduzir a demanda por importação com a finalização da unidade.





Ainda de acordo com a Petrobras, a expectativa é que a construção da unidade gere cerca de 30 mil empregos diretos e indiretos, ampliando a integração e diversificação dos negócios. Com a conclusão do Trem 2 da RNEST, a refinaria passará a ter capacidade de processar 260 mil barris de petróleo por dia. Isso representa entregar ao mercado 13 milhões de litros de diesel S-10 por dia, podendo abastecer 10,5 milhões de caminhões anualmente em 2029.





Conclusão do Trem 1





Com a conclusão das obras de modernização do Trem 1 da refinaria, em março deste ano, a capacidade do refino de petróleo foi elevada de 115 mil para 130 mil barris de petróleo por dia. O processo de revisão e ampliação, chamado de Revamp no jargão da indústria do petróleo, recebeu investimentos de aproximadamente R$ 93 milhões.