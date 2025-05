Imóveis de até R$ 500 mil já podem ser financiados pelo Minha Casa, Minha Vida, do governo federal

A nova modalidade do Minha Casa, Minha Vida (MCMV) que vai permitir que famílias de classe média financiem imóveis de até R$ 500 mil iniciou nesta segunda-feira (5), por enquanto apenas pela Caixa Econômica Federal, responsável por 70% das operações de crédito no setor. Na nova categoria do MCMV, famílias com renda de até R$ 12 mil poderão comprar imóveis parcelados pela Caixa, sendo possível financiar até 80% do valor de imóveis novos e usados, com condições como prazo de até 420 meses (35 anos) para quitação e taxa de juros nominal de 10% ao ano.





A mudança foi possível com o acréscimo de fontes de recursos além do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), a exemplo de investimentos em Letras de Crédito Imobiliário (LCI). Segundo pesquisa da Tendências Consultoria, divulgada em fevereiro de 2025, a classe média cresceu no Brasil e já é a maioria da população - estimada em 212,6 milhões de habitantes pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com 50,1% das pessoas ganhando acima de R$ 3,4 mil reais mensais, cerca de 105 milhões de cidadãos.





As classes B e C são consideradas "classe média" no Brasil, sendo B a classe média alta, com renda entre R$ 8 mil e R$ 25 mil, e C a classe média baixa, com renda entre R$ 3,5 mil e R$ 8 mil, segundo dados divulgados pelo mesmo levantamento.

O presidente da Caixa, Carlos Vieira, afirmou que a medida expande o alcance do Programa, “o governo federal e a Caixa têm a expectativa de beneficiar cerca de 120 mil famílias ainda em 2025, que terão melhores condições para realizar o sonho da casa própria, graças ao Programa Minha Casa, Minha Vida", destacou.

O MCMV é viabilizado pela soma do FGTS com recursos próprios de bancos interessados. Outros ajustes anunciados pela Caixa para os cidadãos incluem as novas Faixa 1, com ganho máximo de até R$ 2.850,00 e subsídio de até 95% do valor do imóvel.

Já a Faixa 2, com renda entre R$ 2.850,01 a R$ 4,7 mil, tem subsídio de até R$ 55 mil e juros reduzidos; enquanto a Faixa 3, de R$ 4.700,01 a R$ 8,6 mil, não possui subsídios, mas o Conselho Monetário Nacional (CMN) passa a permitir uso de recursos do Fundo Social do Pré-Sal para ampliar a oferta de crédito. Essa categoria financia imóveis de até R$ 350 mil, com juros nominais de 8,16% ao ano, mais Taxa Referencial (TR). Cotistas do FGTS têm desconto de 0,5%, pagando 7,66% ao ano.

* Com informações da Agência Brasil