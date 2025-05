Polícia prende suspeito de planejar ataque a bomba no show de Lady Gaga

/Foto: Daniel RAMALHO / AFP

Um ataque a bomba, que tinha como alvo o show da cantora Lady Gaga, na noite desse sábado (03), na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, foi frustrado após uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério da Justiça.

Os agentes prenderam um suspeito e um adolescente. O grupo alvo da ação disseminava discurso de ódio e preparava um plano, principalmente contra crianças, adolescentes e o público LGBTQIA%2b.

De acordo com informações do G1, o plano era tratado como um “desafio coletivo”, para obter notoriedade nas redes sociais.

A operação, denominada de "Fake Monster", foi planejada a partir de uma investigação que identificou que os suspeitos estavam recrutando participantes para promover ataques com uso de explosivos improvisados e coquetéis molotov.

O homem que seria o chefe do grupo foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo no Rio Grande do Sul. No Rio de Janeiro, um adolescente foi apreendido por armazenamento de pornografia infantil.

Ainda de acordo com o G1, na operação foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão contra nove alvos nos municípios do Rio de Janeiro, Niterói, Duque de Caxias e Macaé, no Rio; Cotia, São Vicente e Vargem Grande Paulista, em São Paulo; São Sebastião do Caí, no Rio Grande do Sul; e Campo Novo do Parecis, no Mato Grosso.

Nos endereços dos alvos foram apreendidos dispositivos eletrônicos e materiais que serão analisados.

Os alvos da operação atuavam em plataformas digitais, promovendo a disseminação de crimes de ódio, automutilação, pedofilia e conteúdos violentos como forma de desafio entre jovens.