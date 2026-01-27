O presente foi dado por um padre pernambucano durante uma visita ao Vaticano

Papa Leão 14 é presenteado com camisa do Sport. (Foto: Reprodução/Instagram via @arquidiocesedeolindarecife)

O Papa Leão XIV foi presenteado com uma camisa do Sport durante a visita da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) ao Vaticano, nessa segunda-feira (26). A lembrança foi entregue pelo padre Antônio Diêgo Santos durante a agenda anual que a entidade realiza na Santa Sé.

O encontro contou com a presença de Dom Paulo Jackson, arcebispo de Olinda e Recife e segundo vice-presidente da CNBB.

Natural do Peru e fã confesso de futebol, o atual Pontífice é torcedor da Roma (Itália) e simpatizante do Alianza Lima, de seu país natal. Desde que assumiu o papado, em maio de 2025, Leão XIV tem sido frequentemente presenteado com uniformes de equipes de todo o mundo.

