Yago Felipe estreia no Sport e impressiona fisicamente a comissão técnica

Yago Felipe, meio-campista do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

A estreia de Yago Felipe com a camisa do Sport, na vitória por 3 a 0 sobre o Vitória das Tabocas, no último sábado (24), na Ilha do Retiro, surpreendeu não apenas a torcida rubro-negra, mas também a própria comissão técnica do clube. Anunciado oficialmente na quarta-feira (21), o meio-campista entrou no segundo tempo e atuou por 22 minutos, numa participação que não estava inicialmente nos planos do departamento de futebol.

De acordo com o preparador físico Adriano Titton, a decisão de utilizar o atleta tão rapidamente passou por uma criteriosa avaliação física e de desempenho, reforçando a postura de transparência do clube com a imprensa e a torcida.

"Primeiro que é um atleta com condições excelentes. Quando fazemos as primeiras entrevistas para saber as condições dele, como estava treinando, ficou muito claro que ele se cuidou muito nas férias, o que é normal entre atletas de futebol profissional, têm cuidados especiais, treinam nas férias, e o Yago foi da mesma maneira. Chegou bem fisicamente, bem descansado, e quando a gente vê esse cenário confrontando com nossos testes (força, velocidade, resistência) e, a partir disso, ficamos bem seguros em mudar a rota do que estávamos pensando", explicou.

O desempenho nos treinamentos e os resultados nos testes físicos fizeram com que a comissão técnica antecipasse o plano inicial, que previa uma adaptação mais gradual. Segundo Titton, a resposta do jogador foi determinante para a mudança de estratégia.

"Fizemos bons treinos com ele, respondeu muito bem e demonstrou que ele estava numa carga de treino elevada, num giro diferente. Percebemos que ele estava em boas condições. Obviamente, o professor Roger, percebendo, conversou com o atleta, ficou combinado uma minutagem para ele se condicionar, não menosprezando o adversário, mas o jogo condiciona muito bem. Uma decisão interdisciplinar (fisiologia, performance e treinamento), num cenário para dar continuidade", detalhou.

PROCESSO QUE DEVE SER REPETIDO

A participação de Yago Felipe no duelo marcou o início de um processo que deve ser repetido com os próximos reforços do Leão. Segundo o preparador físico, esse será o tratamento padrão para os atletas que chegarem ao clube ao longo da temporada, sempre respeitando critérios técnicos, físicos e de desempenho, com o objetivo de acelerar a integração sem comprometer a segurança e o rendimento dos jogadores.