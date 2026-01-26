Papa Leão XIV recebe o arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, e comitiva da CNBB no Vaticano

Visita anual ao Vaticano acontece é marcada pela comemoração dos 200 anos das relações diplomáticas entre o Brasil e a Santa Sé; dom Paulo Jackson é segundo vice-presidente da CNBB

Papa Leão XIV recebeu comitiva da CNBB na manhã desta segunda (26) (DIVULGAÇÃO/CNBB)

Integrante da comitiva da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), o arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson Nóbrega de Souza, foi recebido, na manhã desta segunda-feira (26), pelo Papa Leão XIV, no Vaticano.

A audiência realizado nesta segunda fez parte da visita anual que a CNBB realiza ao Vaticano, durante a qual são promovidos encontros com os diversos dicastérios que compõem a Santa Sé.

Além de dom Paulo Jackson, que também é segundo vice-presidente da CNBB, estiveram presentes o presidente, o cardeal Jaime Spengler, O.F.M, por dom João Justino de Medeiros Silva, arcebispo de Goiânia e primeiro vice-presidente, por dom Ricardo Hoepers, bispo auxiliar de Brasília e secretário-geral.

A visita da presidência da CNBB a Roma ocorre em um contexto significativo, marcado pela celebração dos 200 anos das relações diplomáticas entre o Brasil e a Santa Sé, realizada na semana passada, e também pelos 15 anos do Acordo Brasil–Santa Sé.

Além da audiência com o Papa Leão XIV, a comitiva da CNBB também fez uma visita ao Dicastério para a Comunicação e uma reunião com o prefeito Paolo Ruffini, para dialogar sobre os desafios da comunicação e a missão evangelizadora da Igreja nos meios contemporâneos.

