Sport fecha acordo judicial com Matheusinho, que deixa o Leão para jogar no Ceará

O Sport informou, nesta segunda-feira (26), que firmou acordo judicial com o meia-atacante Matheusinho para o encerramento definitivo da reclamação trabalhista movida pelo atleta na Justiça do Trabalho. A solução adotada põe fim ao litígio, garante segurança jurídica ao clube e evita a continuidade do processo e seus custos associados.

A ação tramitava no Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-6) e tinha valor total de R$ 2.106.866,66. No processo, o jogador cobrava dois meses de salários CLT em atraso, referentes a novembro e dezembro de 2025, além de dois meses de direitos de imagem, de outubro e novembro do mesmo ano, e depósitos de FGTS não recolhidos, também relativos a novembro e dezembro. Com o acordo firmado, ficou estabelecido que o valor será pago de forma parcelada, em seis prestações.

Segundo o Sport, a medida contribui para o planejamento financeiro, a previsibilidade de caixa e a adequada gestão de passivos, em consonância com o atual momento institucional do clube. O acerto possui natureza indenizatória, sem reconhecimento de responsabilidade por parte do Leão, e prevê quitação ampla das relações jurídicas mantidas com o atleta, dentro dos limites definidos judicialmente, após o cumprimento integral do pactuado.

Como desdobramento do acordo, Matheusinho rescindiu seu contrato com o Sport e já foi anunciado oficialmente como novo reforço do Ceará. O meia-atacante chega ao clube cearense por empréstimo do Santa Clara, de Portugal, com vínculo até o fim de 2026.

Passagem de Matheusinho na Ilha do Retiro

A saída do jogador ocorre após uma tentativa frustrada de renegociação. Matheusinho não se reapresentou ao elenco rubro-negro no dia 29 de dezembro, data marcada para o início da pré-temporada. O Sport ainda buscava um entendimento para manter o atleta no elenco, mas as tratativas não avançaram.

Contratado na segunda janela de transferências da temporada passada, Matheusinho rapidamente conquistou espaço e se firmou como titular, mesmo em meio à campanha que culminou no rebaixamento antecipado do Sport à Série B. Em 25 partidas disputadas, o meia-atacante marcou dois gols e distribuiu quatro assistências.

Os dois gols, inclusive, foram decisivos: garantiram as únicas vitórias do Leão na Série A de 2025, contra o Grêmio, em Porto Alegre, e diante do Corinthians, na Ilha do Retiro, ambos por 1 a 0.

Confira na íntegra a nota completa do Sport

