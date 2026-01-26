Por falta de iluminação, FPF antecipa partida entre Maguary x Sport

Maguary e Sport se enfrentam pela 6ª rodada do Pernambucano de 2026 (Rafael Melo/ FPF e Paulo Paiva/Sport)

A partida entre Maguary e Sport da próxima quarta-feira (28), teve seu horário alterado pela Federação Pernambucana de Futebol. O confronto estava previsto para às 19h, porém foi antecipado para às 15h.

O motivo da alteração foi a falta de iluminação do Estádio Arthur Tavares de Melo, o Arthurzão, para receber o jogo à noite. Na segunda rodada, a mesma alteração precisou ser realizada, na partida entre o Azulão de Bonito e o Santa Cruz, quando o jogo estava marcado para às 20h30 e teve que ser realizado às 15h.

Segundo a Federação Pernambucana de Futebol (FPF), as alterações se dão devido à falta de cumprimento de uma promessa. Antes do início do Pernambucano, estava acordado que a questão da iluminação do Arthurzão estaria finalizada, porém, com o acordo não sendo cumprido, a entidade precisa modificar as partidas que acontecem em Bonito para serem realizadas às 15h.

No último sábado, foi iniciada a instalação de refletores no estádio do Maguary. Mesmo assim, a Federação Pernambucana de Futebol (FPF-PE) resolveu modificar o confronto para às 15h.

A partida entre Maguary e Sport, na próxima quarta-feira (28), será válida pela 6ª rodada do Campeonato Pernambucano. O confronto coloca frente a frente o atual 6° colocado (Maguary) e o 2º colocado, em fases totalmente distintas, onde um deles briga pela classificação direta para as semifinais e outro pela vaga nas quartas.