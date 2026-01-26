Por falta de iluminação, FPF antecipa partida entre Maguary x Sport
A partida estava marcada para às 19h, da próxima quarta-feira (28)
Publicado: 26/01/2026 às 12:21
Maguary e Sport se enfrentam pela 6ª rodada do Pernambucano de 2026 (Rafael Melo/ FPF e Paulo Paiva/Sport)
A partida entre Maguary e Sport da próxima quarta-feira (28), teve seu horário alterado pela Federação Pernambucana de Futebol. O confronto estava previsto para às 19h, porém foi antecipado para às 15h.
Segundo a Federação Pernambucana de Futebol (FPF), as alterações se dão devido à falta de cumprimento de uma promessa. Antes do início do Pernambucano, estava acordado que a questão da iluminação do Arthurzão estaria finalizada, porém, com o acordo não sendo cumprido, a entidade precisa modificar as partidas que acontecem em Bonito para serem realizadas às 15h.
No último sábado, foi iniciada a instalação de refletores no estádio do Maguary. Mesmo assim, a Federação Pernambucana de Futebol (FPF-PE) resolveu modificar o confronto para às 15h.
A partida entre Maguary e Sport, na próxima quarta-feira (28), será válida pela 6ª rodada do Campeonato Pernambucano. O confronto coloca frente a frente o atual 6° colocado (Maguary) e o 2º colocado, em fases totalmente distintas, onde um deles briga pela classificação direta para as semifinais e outro pela vaga nas quartas.