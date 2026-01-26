Governo de Pernambuco promove campanha pela paz no clássico entre Sport e Santa Cruz

Iniciativa da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência reunirá Embaixadores da Juventude e lideranças de torcidas na Ilha do Retiro

Clássico das Multidões entre Sport e Santa Cruz, na Ilha do Retiro, pela semifinal do Campeonato Pernambucano 2025 (Rafael Vieira/FPF)

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência (SJDH), realizará uma ação ao Clássico das Multidões entre Sport e Santa Cruz, marcado para o dia 31 de janeiro, na Ilha do Retiro, voltada à promoção da cultura de paz e da convivência cidadã nos estádios, reunindo os Embaixadores da Juventude e lideranças de torcidas dos principais clubes do estado.

A iniciativa busca reforçar o direito ao lazer, à convivência pacífica e ao amor pelo futebol, transformando o estádio em um espaço de respeito, diversidade e celebração esportiva. A proposta é estimular o diálogo entre torcedores, juventudes e instituições, fortalecendo a construção coletiva de um ambiente mais seguro e acolhedor nos dias de jogos.

Para a secretária de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência, Joanna Figueirêdo, o futebol exerce um papel fundamental como ferramenta de diálogo e transformação social.

"O estádio precisa ser um espaço de alegria, pertencimento e respeito. Promover a paz nos estádios é defender o direito ao lazer e à vida, valorizando o futebol como uma manifestação cultural que une pessoas e gerações. Esse é um compromisso da governadora Raquel Lyra, que tem orientado que as políticas públicas cheguem aos territórios e dialoguem com a juventude e com a sociedade", destacou.

Na mesma linha, a secretária executiva de Articulação e Prevenção Social ao Crime e à Violência, Camilla Iumatti, ressaltou a importância do diálogo direto com as juventudes e torcidas organizadas.

"A prevenção passa pela escuta, pela construção coletiva e pelo fortalecimento de vínculos. Estar no estádio, dialogando com as torcidas e com os jovens, é uma forma concreta de promover cidadania e prevenir a violência", afirmou.

O projeto Embaixadores da Juventude, que integra a ação, é uma iniciativa da SJDH desenvolvida em parceria com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) e com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). A proposta é formar jovens lideranças como agentes multiplicadores da cultura de paz, dos direitos humanos e da prevenção à violência, estimulando o protagonismo juvenil, o diálogo comunitário e a mediação de conflitos.

A campanha no Clássico das Multidões dá continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido pela secretaria em diversos territórios do estado, apostando na integração com torcidas organizadas, juventudes e movimentos sociais. A iniciativa reforça o compromisso do Governo de Pernambuco em valorizar o esporte como instrumento de inclusão, cidadania e promoção da paz.