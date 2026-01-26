Sport anuncia a contratação do meia-atacante uruguaio Carlos de Pena
O atleta de 33 anos desembarca na Ilha do Retiro após o título da Série B e o acesso com o Coritiba na temporada passada
Publicado: 26/01/2026 às 18:50
Meia-atacante Carlos de Pena, novo reforço do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)
O Sport anunciou nesta segunda-feira (26) a contratação do meia-atacante uruguaio Carlos De Pena, de 33 anos, reforçando o elenco rubro-negro para a sequência da temporada. Integrado ao grupo, o jogador já vem treinando no Centro de Treinamento José de Andrade Médicis e está regularizado, ficando à disposição da comissão técnica para fazer sua estreia com a camisa do Leão.
Com bagagem internacional e experiência no futebol brasileiro, De Pena chega à Ilha do Retiro credenciado pelo sucesso na última temporada. Em 2025, o uruguaio foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro pelo Coritiba, participando de 29 partidas, com um gol marcado e duas assistências distribuídas. Presença constante no elenco alviverde, ele teve papel na campanha que culminou com o acesso à elite nacional.
Revelado pelo Nacional, do Uruguai, Carlos De Pena construiu parte significativa de sua carreira no futebol europeu. O meia-atacante defendeu clubes como Middlesbrough, da Inglaterra, Real Oviedo, da Espanha, e Dínamo de Kiev, da Ucrânia. No Brasil, além do Coritiba, também passou por Internacional e Bahia.
