Roger sobre Zé Lucas: "Temos que cuidar muito bem dele, é um joia de muito refino do Sport"

Ainda sem estrear em 2026, garoto Zé Lucas vai ser integrado aos treinos na próxima semana

Recife, PE, 26/07/2025 - SPORT X SANTOS - Na noite desse sábado(26), a equipe do Sport recebeu a equipe do Santos pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 no estádio da Ilha do Retiro. Jogador do Sport, Zé Lucas (Rafael Vieira)

Um dos remanescentes do time de 2025 e considerado a principal joia da base do clube, o volante Zé Lucas está recebendo um cuidado especial da nova comissão técnica do Sport. O garoto de 17 anos, que teve uma ascensão meteórica ano passado, chegando à Seleção Brasileira Sub-17, não entrou em campo nem contra o Decisão nem diante do Vitória neste sábado (24), na Ilha do Retiro, quando o Leão venceu por 3 a 0 pela 5ª rodada do Campeonato Pernambucano.

A informação inicial é que ele está sendo poupado por conta do desgaste físico. Na coletiva pós-jogo do Vitória, o técnico Roger Silva comentou a situação de Zé Lucas e deu mais detalhes sobre uma lesão que vinha incomodando o volante desde o ano passado.

"Estamos tentando cuidar de todos (garotos da base), sobretudo Zé (Lucas), que tem um refino muito grande, tanto que virou capitão da seleção. Uma joia que estamos cuidando da melhor forma. Zé tinha uma lesão que já estava incomodando há algum tempo e temos que cuidar muito bem dele. Temos que ter cautela e não colocar à prova sem estar 100% liberado, sem queimar etapas. Queremos prepará-lo para o ano todo, seguro", destacou Roger Silva.

Apesar do tom cauteloso, Zé Lucas deve ser integrado ao grupo na próxima segunda-feira (26) e começar a participar dos treinos. Os próximos compromissos do Sport são contra o Maguary, quarta (28), em Bonito, e contra o Santa Cruz, sábado (31), na Ilha do Retiro.

ÚLTIMA PARTIDA

A última partida que Zé Lucas pelo rubro-negro foi em 19 de outubro, contra o Internacional, pela Série A do Brasileiro - o Leão perdeu por 2 a 0. Depois, ele viajou para disputar o Campeonato Mundial Sub-17 com a Seleção Brasileira.

O Sport tem em Zé Lucas uma potencial venda para o futebol do exterior, em valores que o clube estima que podem chegar entre R$ 60 e 70 milhões.

