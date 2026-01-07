Leão recusa oferta por Zé Lucas e define valor de venda da joia da base

Sport recusa oferta de clube europeu por Zé Lucas; veja valores. (Foto: Nelson Terme/CBF)

O Sport recusou uma oferta feita pelo Porto, de Portugal, para a contratação da joia da base do Leão, Zé Lucas.

Conforme apuração da reportagem do Diario de Pernambuco, o valor da proposta era de 8 milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões na cotação atual).

A notícia foi dada pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Diario. De acordo com o jornalista, a diretoria fixou a pedida para a venda do atleta em 15 milhões de euros (cerca de R$ 94 milhões na cotação atual).

Em entrevista coletiva concedida nessa terça-feira (6), o executivo de futebol do rubro-negro, Ítalo Rodrigues, falou sobre a possibilidade da venda de Zé Lucas para "solucionar problemas financeiros" do Sport em 2026, afirmando que não pretende sacrificar um ativo do clube em troca de um alívio imediato para a gestão.

"Só que a gente não pode pegar um ativo nosso e, por benefício da gestão, eu falar: 'Presidente, vamos vender'. Aí eu não estaria sendo o profissional que sentou aqui no primeiro dia, que falou que ia fazer o melhor para o clube, e não para mim. Eu quero fazer o melhor para o Sport. Não dá para 'queimar' um ativo nosso simplesmente para resolver a nossa vida e viabilizar o nosso ano. Seria o caminho mais fácil, mas não a melhor solução para o clube", esclareceu Ítalo.