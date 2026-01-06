"Estamos fazendo um esforço grande, mas ele precisa querer", diz executivo do Sport sobre Lucas Lima

Diante da indefinição sobre o futuro do atleta, de acordo com Ítalo Rodrigues, a última tentativa por um acordo partiu diretamente da presidência do clube

O Sport segue sem uma definição sobre a permanência do meia Lucas Lima para a temporada de 2026. Em entrevista coletiva nesta terça-feira (6), o executivo de futebol Ítalo Rodrigues detalhou o estágio atual das negociações e afirmou que o clube aguarda uma resposta do jogador após nova proposta de readequação salarial.

Segundo o dirigente, o camisa 10 foi prioridade desde o início do planejamento. Com contrato válido até o fim de 2026, Lucas Lima é considerado peça importante no planejamento rubro-negro. As conversas entre clube e jogador já duram cerca de uma semana. O meia, no entanto, não se reapresentou junto ao elenco no dia 29 de novembro, justamente pela indefinição contratual.

"Desde o início, das primeiras reuniões, o Lucas foi um dos primeiros atletas procurados, inclusive pelo Hudson (...) Chegamos muito próximo do que Lucas pediu, talvez uma diferença muito mínima, e estamos aguardando a resposta dele. Queremos contar com ele, fazendo um esforço muito grande para mantê-lo, mas também temos que ser verdadeiros com o torcedor: ele (Lucas Lima) também tem que querer", expressou o dirigente.

Além da liderança, o camisa 10 vem de números relevantes: disputou 48 partidas em 2025, marcou cinco gols e distribuiu dez assistências, mesmo em uma temporada marcada pelo rebaixamento do Sport como lanterna da Série A. O histórico recente também pesa a favor da sua permanência, especialmente pela boa campanha que protagonizou na Série B de 2024, quando foi um dos destaques na campanha do acesso.

"Não adianta demorar dois, três, quatro dias, uma semana, porque a gente já vai começar a estrear no campeonato com o Sub-20 e precisamos de um time forte para jogar. Então, a gente espera que ele aceite nossa proposta e se apresente o quanto antes", completou Ítalo Rodrigues.

Expectativa por desfecho

O executivo revelou ainda que a última tentativa partiu diretamente da cúpula leonina, conduzida pelo presidente Matheus Souto Maior e pelo vice Kadico Pereira. Mesmo assim, Lucas Lima segue sem dar retorno ao clube. O primeiro prazo estipulado pela diretoria foi no sábado (3), seguido de outro na segunda-feira (5), ambos sem resposta.

Enquanto não se apresenta, Lucas Lima realiza treinamentos de pré-temporada por conta própria. O jogador, inclusive, vem compartilhando a rotina de atividades, longe do CT do Sport, em suas redes sociais. O futuro do atleta deve ser decidido nos próximos dias.

Apesar do impasse, o Sport mantém o desejo de seguir contando com Lucas Lima e espera uma resposta breve, enquanto busca consolidar o elenco de 2026 em meio às dificuldades financeiras e à urgência por uma equipe competitiva para o início da temporada.

