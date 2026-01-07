Rivera, Atencio, Carlos Alberto e Matheus Alexandre: saiba a situação das contratações mais caras do Sport

Clube detalha futuro de quatro dos investimentos mais altos dos últimos anos em meio à crise financeira

Em ação pelo Sport, o volante Christian Rivera, o meia Rodrigo Atencio, o atacante Carlos Alberto e o lateral-direito Matheus Alexandre (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport detalhou, nesta terça-feira (6), a situação dos atletas que protagonizaram algumas das contratações mais caras da história recente do clube.

Em entrevista coletiva, o executivo de futebol Ítalo Rodrigues e o gerente de futebol Hudson Santos explicaram o cenário financeiro, o status contratual e os próximos passos de Rodrigo Atencio, Carlos Alberto, Matheus Alexandre e Christian Rivera, jogadores que somam cifras milionárias investidas pelo Leão nos últimos anos.

Rodrigo Atencio

Chino Atencio, contratado em janeiro de 2025 por valores que poderiam chegar a R$ 12,6 milhões, tornou-se uma das maiores aquisições da história leonina, mas não correspondeu dentro de campo. Com vínculo até 2029, o meia-atacante não se reapresentou para a pré-temporada e está fora dos planos do clube.

Internamente, o Sport já trabalha pela sua saída. O jogador entrou no radar do mercado sul-americano e recebeu sondagem do Platense, da Argentina. Enquanto não tem o futuro definido, o atleta treina por conta própria, mantendo a forma física enquanto aguarda a conclusão de uma possível negociação.

"O Sport não pagou Atencio. O que o Sport pagou até agora foram os juros da compra do jogador. E o que for em relação à compra dele, cabe a gente ajustar daqui para frente", afirmou Ítalo Rodrigues.

Carlos Alberto

Contratado por R$ 15 milhões - valor referente a 60% dos direitos econômicos - o atacante, de 23 anos, tornou-se outra aquisição de alto custo que não rendeu o esperado. Com apenas 25 partidas pelo Leão e desempenho abaixo das expectativas, Carlos Alberto não se reapresentou para os trabalhos visando 2026 e está próximo de deixar o clube.

O destino deve ser o futebol chinês, que apareceu com uma oferta inicial por empréstimo de um ano. O Sport respondeu com uma contraproposta e mantém negociações em andamento para viabilizar a saída.

“Carlos Alberto estamos negociando com ele. Recebemos uma primeira oferta de um time da China, que envolvia um empréstimo oneroso. Fizemos uma contraproposta e estamos negociando”, disse Ítalo.

Matheus Alexandre

Ao contrário de outros nomes caros do elenco, Matheus Alexandre se reapresentou normalmente e vem treinando com o grupo na pré-temporada. O lateral-direito foi adquirido em definitivo em 2025 por R$ 9 milhões e, apesar do investimento elevado, deve permanecer no clube.

A comissão técnica vê o atleta como peça útil para 2026, especialmente por ser conhecido do técnico Roger Machado. A tendência é de que um ajuste salarial seja realizado, mas sem maiores entraves.

“Matheus é um atleta que o Roger conhece bem e que, diante da situação financeira e da renegociação que a gente precisa fazer, vai entregar o que a gente espera que ele entregue.”

“A gente está negociando, mas o salário dele, diante dos problemas que a gente tem, não é dos maiores”, complementou Ítalo Rodrigues.

Christian Rivera

O volante colombiano Christian Rivera, de 29 anos, está de saída do Sport. A negociação com o Pachuca, do México, avança para quitar dívidas com o Tijuana e com o estafe do atleta, valores que se tornaram insustentáveis para o clube. O jogador custou ao clube pernambucano R$ 17 milhões por 75% dos direitos no início de 2025.

A transferência deve representar um alívio financeiro significativo para o Leão, que busca reequilibrar sua folha salarial e reduzir passivos herdados das últimas gestões.

"O Rivera, a gente tem um passivo com ele. Tinha que ter pago 800 mil dólares no dia 31 de dezembro e tem mais duas parcelas ao longo de 2026. A gente não teria condições este ano de arcar com o valor do Rivera, que é um atleta com alto salário mensal", iniciou Hudson Santos.

"A proposta do Pachuca é superinteressante, porque cobre esse valor que a gente fez ao Tijuana e também cobre a opção que teria que dar, 1,1 milhão a mais ao Tijuana, em qualquer venda do Rivera. Então era um passivo muito grande. O Pachuca e o atleta entenderam o momento e abriram mão de parte da dívida e de luvas que teria. Graças a Deus estamos bem perto de um acordo”, finalizou.

