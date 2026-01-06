De virada, Sport vence o Serra Branca-PB em jogo-treino com equipe Sub-20

Equipe Sub-20 do Sport recebeu o Serra Branca-PB em jogo-treino no CT José de Andrade Médicis (Paulo Paiva/Sport Recife)

O Sport teve o primeiro teste na preparação para a estreia no Campeonato Pernambucano 2026. Na tarde desta terça-feira (6), no CT José de Andrade Médicis, a equipe sub-20 do Leão venceu o Serra Branca-PB por 2 a 1, de virada, em jogo-treino. A base foi escolhida pelo clube para iniciar o Estadual no próximo sábado (10), contra o Jaguar, na Arena de Pernambuco.

Marcelo Toscano abriu o marcador para o time paraibano, que apresentou intensidade e conseguiu aproveitar uma oportunidade na metade do primeiro tempo. A resposta leonina, porém, veio na etapa final. Micael deixou tudo igual e, pouco depois, Augusto Pucci virou o confronto, garantindo o triunfo na movimentação comandada pelo técnico Alexandre Oliveira. O clube leonino não divulgou a escalação da equipe. A atividade foi fechada para a imprensa.

O trabalho contou com a presença de Roger Silva, treinador do elenco profissional, e de sua comissão técnica, que acompanharam de perto o desempenho dos jovens que vão carregar a responsabilidade do início do Estadual.

Após a atividade, Alexandre Oliveira destacou o nível do adversário e enalteceu o comportamento da equipe rubro-negra.

"Enfrentamos uma equipe de qualidade, que tem uma força de investimento dentro do futebol paraibano e a nossa equipe conseguiu ter uma boa atuação, sólida na defesa, com volume ofensivo e bastante equilíbrio. Sabemos da responsabilidade que temos na estreia do Pernambucano e a preparação é completamente voltada para representar o Sport da melhor forma", afirmou.

A estratégia adotada pelo Sport repete o modelo aplicado no início da temporada passada. Em 2025, o clube utilizou atletas da base nas três primeiras rodadas do Pernambucano, acumulando três empates. Para 2026, a decisão foi novamente motivada pela ausência de peças no elenco principal durante a pré-temporada, além do processo de reformulação do grupo profissional.

De olho na estreia do Pernambucano, o time Sub-20 do Sport realizou o último jogo-treino antes da partida contra o Jaguar. Diante do Serra Branca-PB, o Leão venceu por 2×1, com gols de Micael e Augusto Pucci. ????????



Leia mais: https://t.co/GN4sLVqu29 pic.twitter.com/MOE7xY79DA — Sport Club do Recife (@sportrecife) January 6, 2026

ELENCO PROFISSIONAL

Enquanto o sub-20 segue ajustando os últimos detalhes para o jogo contra o Jaguar, o time principal ganhará mais uma oportunidade de observação. No sábado (10), às 10h30, o elenco profissional enfrentará o Botafogo-PB em novo jogo-treino no CT, dando sequência à preparação para as competições do ano.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.