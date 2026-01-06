Sport confirma interesse no atacante Clayson, do Coritiba
Ítalo Rodrigues cita conversas iniciais com o Coxa e com o estafe do jogador, que tem contrato até 2026
Publicado: 06/01/2026 às 21:40
Atacante Clayson em ação pelo Coritiba (JP Pacheco/Coritiba)
O Sport segue no mercado em busca de reforços para a temporada, e, para o ataque, a bola da vez é Clayson, do Coritiba. Durante entrevista coletiva realizada nesta terça-feira (6), o executivo de futebol do Leão da Ilha, Ítalo Rodrigues, confirmou o interesse do clube pernambucano na contratação do atleta.
Clayson tem contrato com o Coxa até o fim de 2026. Ele chegou ao clube em junho de 2025 e disputou 22 partidas na Série B, distribuindo duas assistências, embora não tenha balançado as redes. O atacante integrou o elenco que conquistou o acesso e o título da Segundona. Antes disso, ainda no ano passado, atuou pelo Mirassol, onde entrou em campo 18 vezes e também deu duas assistências.
Segundo Ítalo Rodrigues, o interesse do Sport também se deve à relação do jogador com o técnico Roger Silva, com quem Clayson trabalhou no Corinthians em 2018.
"É um atleta que jogou com o técnico Roger Silva no Corinthians, existe uma relação. Entrei em contato com o Coritiba, falei com o staff do jogador", disse.
Diante dos contatos iniciais tanto com o Coritiba quanto com o estafe do atleta, o dirigente ainda destacou que a questão financeira ainda é o principal entrave para um avanço nas negociações.
"O que a gente precisa encaixar, como eu falei para vocês, são as questões financeiras, que estão um pouco além da nossa realidade. Mas é um atleta que interessa, sim", afirmou.
Clayson acumula passagens, no futebol brasileiro, por Mirassol, Cuiabá, Bahia, Corinthians, Ponte Preta, Ituano e União São João. Fora do país, atuou na Arábia Saudita e também no Japão.
Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.