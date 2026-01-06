Yuri Romão rebate dívida divulgada por executivo do Sport: "Números inflacionados e fantasiosos"

São Lourenço da Mata, PE, 15/11/2025 - SPORT FLAMENGO - Na noite deste sábado(15), a equipe do Sport recebeu a equipe do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 na Arena de Pernambuco. Yuri Romão ( Rafael Vieira)

O ex-presidente do Sport, Yuri Romão, divulgou uma nota oficial nesta terça-feira (6) em resposta às declarações do executivo de futebol Ítalo Rodrigues, que, em coletiva, atribuiu à gestão anterior um passivo de R$ 51 milhões em débitos referentes a salários e aquisição de atletas.

No comunicado enviado à imprensa, Romão contestou os números apresentados pela atual administração e defendeu o trabalho realizado durante os quase três anos em que esteve à frente do clube.

A manifestação ocorre no mesmo dia em que o executivo detalhou publicamente as dificuldades financeiras enfrentadas pelo Sport para formar o elenco de 2026, lidar com distratos e buscar reforços. Segundo Ítalo, somente em atrasados salariais referentes ao ano passado o clube teria R$ 24 milhões em dívidas, além de outros R$ 27 milhões em compromissos com direitos econômicos de jogadores.

"Foram divulgados números inflacionados e fantasiosos atribuídos a nossa gestão. Na transição, tudo foi demonstrado de forma clara, ampla e transparente. Qualquer informação diferente é uma inverdade. O valor de R$ 24 milhões em salários não condiz com a realidade. Deixamos o clube no dia 12/12/2025, e o valor a ser pago a atletas correspondia à metade disso, cerca de R$ 12 milhões, referentes a duas folhas e duas imagens", diz trecho de comunicado do ex-presidente.

Desempenho da última presidência

Na nota, Yuri Romão afirma que assumiu o cargo preparado para enfrentar um cenário adverso e que buscou parceiros estratégicos para fortalecer o clube. Ele destacou conquistas em campo e ações de gestão fora das quatro linhas, como modernização de setores, investimentos em tecnologia e melhorias na Ilha do Retiro e no CT José de Andrade Médicis.

"Dentro de campo, conquistamos três Campeonatos Pernambucanos e um acesso à Série A. Fora dele, promovemos a profissionalização de setores, realizamos investimentos em tecnologia e executamos melhorias estruturais na Ilha do Retiro e no Centro de Treinamento."

Acordos encaminhados e críticas sobre postura da atual gestão

O ex-mandatário afirmou ainda que a gestão passada deixara receitas já alinhadas, como a entrada da empresa BaladaApp como nova operadora de bilhetagem, com valor pendente de R$ 14,5 milhões para o Sport, e um projeto de naming rights para o CT por meio da Kappa, futura fornecedora de material esportivo do clube.

Ele criticou a forma como a atual gestão tem tratado questões internas, especialmente em relação à avaliação de ativos do clube e exposição de jogadores.

"Sobre os R$ 27 milhões divulgados, fica claro que estão tratando ativos do clube como dívidas, o que evidencia descaso e incapacidade de gestão. Jogadores saindo de graça ou sendo dispensados, atletas sendo expostos publicamente e acusados de levar à torcida situações que deveriam ser resolvidas internamente. Esse não é o Sport que construímos, nem é esta a forma como trabalhamos nos últimos anos para conquistar respeito no mercado do futebol", expressou o ex-mandatário leonino.

Romão reconheceu que o ano passado teve frustração esportiva e impacto financeiro, mas reforçou que sua administração deixou o clube com credibilidade no mercado. No fim da nota, o ex-presidente pediu o fim dos ataques e se colocou novamente à disposição do clube.

"Seguimos e seguiremos à disposição do Sport, sempre que for necessário. Não é momento para discursos de ódio ou mentiras."

Executivo de futebol detalha finanças e pede apoio da torcida

Na entrevista desta terça (6), Ítalo Rodrigues justificou as dificuldades atuais e reiterou que o clube só consegue arcar com R$ 2 milhões da folha, apesar do custo mensal estar na casa de R$ 4,5 milhões - valor inflado por jogadores fora dos planos.

O dirigente também apontou que, em 2025, o Sport investiu quase R$ 60 milhões em contratações. O valor inclui R$ 17 milhões por Rivera, R$ 15 milhões por Carlos Alberto, R$ 9 milhões por Matheus Alexandre e R$ 7 milhões por Atencio. Ítalo Rodrigues pediu a união dos torcedores.

"A pressão e a cobrança faz parte, mas a gente precisa do torcedor junto, acreditando. Eu faço esse apelo, porque só assim a gente vai conseguir sair dessa situação. É se associando, indo ao estádio, comprando camisa..."

Confira a nota completa de Yuri Romão, ex-presidente do Sport:

"Quando assumi o desafio de estar à frente de um clube do tamanho do Sport Club do Recife, me preparei, busquei parceiros importantes e, mesmo diante de um cenário adverso, trabalhamos do primeiro ao último dia exclusivamente pelo bem do Sport.

Dentro de campo, conquistamos três Campeonatos Pernambucanos e um acesso à Série A. Fora dele, promovemos a profissionalização de setores, realizamos investimentos em tecnologia e executamos melhorias estruturais na Ilha do Retiro e no Centro de Treinamento.

Havia um projeto sólido para o Sport, que precisou ser interrompido para pacificar um clube, apesar de tudo, avaliado por todos como viável administrativa e financeiramente.

Foram divulgados números inflacionados e fantasiosos atribuídos a nossa gestão. Na transição, tudo foi demonstrado de forma clara, ampla e transparente. Qualquer informação diferente é uma inverdade. O valor de R$ 24 milhões em salários não condiz com a realidade. Deixamos o clube no dia 12/12/2025, e o valor a ser pago a atletas correspondia à metade disso, cerca de R$ 12 milhões, referentes a duas folhas e duas imagens.

Além disso, já havíamos fechado novos parceiros comerciais. Um exemplo é a nova ticketeria, BaladaApp, com um valor pendente para o clube de R$ 14,5 milhões. Da mesma forma, por meio da Kappa, estávamos viabilizando um contrato importante e inédito de naming rights para o CT.

Sobre os R$ 27 milhões divulgados, fica claro que estão tratando ativos do clube como dívidas, o que evidencia descaso e incapacidade de gestão. Jogadores saindo de graça ou sendo dispensados, atletas sendo expostos publicamente e acusados de levar à torcida situações que deveriam ser resolvidas internamente. Esse não é o Sport que construímos, nem é esta a forma como trabalhamos nos últimos anos para conquistar respeito no mercado do futebol.

É verdade que tivemos um ano em que os péssimos resultados de campo não corresponderam às nossas expectativas, o que gerou uma frustração financeira significativa comprometendo diretamente o orçamento previsto.

Ainda assim, ao longo desses anos, construímos uma imagem de credibilidade, transformando o Sport em um clube viável, algo inclusive reconhecido pelo próprio atual mandatário em entrevistas concedidas antes de assumir o cargo.

Seguimos e seguiremos à disposição do Sport, sempre que for necessário. Não é momento para discursos de ódio ou mentiras."

