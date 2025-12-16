Sport: Zé Lucas realiza sonho e compra casa para a família

Zé Lucas e a mãe em frente à nova casa da família, comprada pelo volante de 17 anos (Paulo Paiva)

Aos 17 anos, o volante Zé Lucas viveu um dos momentos mais marcantes de sua ainda curta, mas promissora trajetória no futebol. Cria da base do Sport, o jovem realizou um sonho que carregava desde o início da carreira profissional: comprar uma casa para a família.

Em declaração emocionada, o atleta não escondeu o orgulho pela conquista alcançada ainda tão cedo.

"O maior sonho que eu tinha na minha vida era dar essa casa para a minha mãe, e chegou. É com muito orgulho que eu venho dizer isso", afirmou Zé Lucas, em relato que rapidamente ganhou repercussão.

O gesto carrega um simbolismo especial. Em um vídeo resgatado nas redes sociais do influenciador Ney Silva, gravado no dia 8 de fevereiro de 2025, quando Zé Lucas ainda dava seus primeiros passos como profissional, o volante já deixava claro que esse era o seu maior objetivo fora das quatro linhas: garantir segurança e conforto para a família.

A emoção também tomou conta dos pais do jogador, que acompanharam de perto a caminhada até a realização do sonho. A mãe destacou o sentimento de gratidão e orgulho ao ver o filho alcançar a conquista.

"Primeiramente, gratidão a Deus. Em segundo, ao meu filho. Tenho muito orgulho dele e dos outros", declarou.

Já o pai de Zé Lucas ressaltou o esforço coletivo da família ao longo dos anos e a importância do momento vivido em 2025.

"A gente batalhou lá atrás para isso, e Papai do Céu está nos abençoando realizando esse sonho da nossa casa própria. O ano de 2025 pra gente foi maravilhoso, para Zé e para a família", disse.

ZÉ LUCAS

Dentro de campo, Zé Lucas é tratado como uma das principais joias da base rubro-negra, cercado de expectativa pelo futuro. O atleta tem contrato até 2028, renovado em abril deste ano, com cláusulas de extensão, reajuste e valorização baseadas em metas.

A multa rescisória é de R$ 100 milhões para clubes brasileiros e 50 milhões de euros (cerca de R$ 330 milhões) para clubes estrangeiros. O Sport é detentor de 90% dos direitos econômicos, enquanto o próprio atleta possui os 10% restantes.

Se concretizada nessas cifras, a transação pode superar a venda de Pedro Lima ao Wolverhampton, em 2024, tornando-se não apenas a maior da história do Sport, mas uma das maiores do futebol nordestino.