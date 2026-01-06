Executivo do Sport revela dívida de mais de R$ 50 milhões em salários atrasados e aquisição de atletas

Ítalo Rodrigues detalhou os débitos do Sport da última temporada e expôs a realidade financeira que o clube vem enfrentando

Ítalo Rodrigues, executivo de futebol do Sport (Paulo Paiva / Sport Recife)

O Sport vem enfrentando grandes dificuldades financeiras para montar o elenco para a temporada de 2026, tanto para realizar distratos com atletas de alto patamar salarial quanto para trazer reforços no mercado. Diante desse cenário, o executivo Ítalo Rodrigues aproveitou para detalhar a realidade econômica do clube, em entrevista coletiva nesta terça-feira (6).

Segundo o executivo de futebol leonino, o Sport acumula um débito de R$ 51 milhões em atrasados salariais e aquisição de atletas, deixados pela última gestão.

O montante inclui negociações de peso realizadas nos último ano, como as de Rodrigo Atencio e Christian Rivera, este último ainda em processo de saída do clube. Com a concretização da rescisão contratual, a expectativa da diretoria é de uma redução parcial desse débito.

Em 2025, o Sport desembolsou valores altos na contratação em definitivo de atletas. Foram R$ 17 milhões pelo volante Rivera, R$ 15 milhões pelo atacante Carlos Alberto, atualmente em negociação avançada para o futebol chinês, e R$ 9 milhões pelo lateral-direito Matheus Alexandre, que deve permanecer no clube.

Somam-se a esses números outras idas ao mercado, como a compra do meia Atencio, por R$ 7 milhões, fazendo com que o total investido pelo Leão da Ilha beirasse os R$ 60 milhões.

Momento financeiro instável

Outro ponto sensível é a folha salarial. No início de 2025, o custo mensal com atletas girava em torno de R$ 6 milhões. Atualmente, o valor foi reduzido para cerca de R$ 4,5 milhões, embora o clube consiga arcar efetivamente com apenas R$ 2 milhões por mês. A diferença reforça a necessidade de ajustes constantes e renegociações internas.

A folha atual ainda contempla salários de jogadores que estão fora dos planos do clube e não se reapresentaram para a pré-temporada, como o meia Sérgio Oliveira e o volante Pedro Augusto. Há também o caso do meia Lucas Lima, que segue nos planos do Sport, mas com discussão em andamento para uma readequação salarial.

O dirigente rubro-negro aproveitou também para realizar um apelo ao torcedor neste momento de instabilidade.

“Com muita estratégia, a gente vai conseguir sim fazer um time competitivo, que vai representar a torcida do Sport. Agora, vai ser um time diante das condições financeiras que o clube tem. Só de salário atrasado do ano passado a gente deve R$ 24 milhões, fora as dívidas de aquisição de direitos econômicos, que são mais R$ 27 milhões. Ou seja, só aí a gente tem mais de R$ 50 milhões”, revelou Ítalo Rodrigues.

“A pressão e a cobrança faz parte, mas a gente precisa do torcedor junto, acreditando. Eu faço esse apelo, porque só assim a gente vai conseguir sair dessa situação. É se associando, indo ao estádio, comprando camisa… “, concluiu.

