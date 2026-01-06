Atencio aparece com camisa do Flamengo e torcida do Sport se revolta nas redes sociais. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um vídeo envolvendo o meia-atacante argentino Chino Atencio viralizou entre os torcedores do Sport e gerou forte repercussão negativa nas redes sociais. Nas imagens, o jogador aparece vestindo a camisa do Flamengo enquanto realiza atividades físicas, fato que causou incômodo na torcida rubro-negra pernambucana.

As imagens não foram registradas no Centro de Treinamento do Sport. Atencio, de 23 anos, não se reapresentou junto ao elenco leonino para o início da pré-temporada e, no momento, vem realizando treinamentos por conta própria. O vídeo foi publicado pelo preparador físico do atleta, André Gomez, por meio de um stories nas redes sociais, mas acabou sendo removido após a reação negativa dos torcedores.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp

Com empréstimo encaminhado pelo Sport, destino de Carlos Alberto deve ser o futebol chinês

Sport encaminha saída definitiva do volante Pedro Martins para a Ponte Preta

Indefinição no gol marca início de temporada do Sport

Sport anuncia saída do lateral-esquerdo Igor Cariús

De volta à Ilha: Sport reintegra trio que estava emprestado em 2025

Mais maduro, Marlon Douglas vê "nova realidade" em retorno ao Sport em 2026 Veja também:

Internamente, o Sport já não conta mais com o jogador para a sequência da temporada. Fora dos planos da comissão técnica, o clube trabalha com a possibilidade de negociar o atleta, que passou a integrar o radar do mercado. Uma das sondagens recebidas foi do Platense, da Argentina, interessado na contratação do meia-atacante.

Chino Atencio foi anunciado pelo Sport em janeiro do ano passado como uma das contratações mais caras da história do clube. À época, os valores envolvidos na negociação poderiam chegar a R$ 12,6 milhões. Apesar do investimento elevado, o jogador não conseguiu se firmar e agora deve seguir para uma nova equipe.

Mesmo fora dos planos do Leão da Ilha, o vínculo contratual de Atencio com o Sport é válido até 2029. Enquanto seu futuro não é definido, o atleta mantém a rotina de treinos de forma individual, aguardando a definição dos próximos passos da carreira.