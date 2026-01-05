Com empréstimo encaminhado pelo Sport, destino de Carlos Alberto deve ser o futebol chinês
Clube interessado no atacante deseja empréstimo pelo período de um ano; atleta custou R$ 15 milhões aos cofres rubro-negros
Publicado: 05/01/2026 às 20:06
O atacante Carlos Alberto é a segunda contratação mais cara da história do Sport (Rafael Vieira/FPF)
Sem conseguir se firmar no Sport, o atacante Carlos Alberto, de 23 anos, será novamente emprestado pelo Leão. Em informação antecipada pelo ge e confirmada pelo Diario de Pernambuco, o destino do jogador deve ser o futebol chinês. Ainda sem o nome revelado, a equipe deseja contar com o atleta pelo período de um ano.
Carlos Alberto, que sequer se reapresentou ao elenco visando a temporada 2026 rubro-negra, vem de um empréstimo do Sport ao Cuiabá na Série B de 2025, em negociação que envolveu a chegada de Derik Lacerda ao clube pernambucano no mesmo modelo. Fora dos planos do técnico Roger Silva para 2026, o atacante disputou 23 partidas pelo Dourado e marcou cinco gols.
Vindo do Botafogo e comprado por R$ 15 milhões por 60% de seus direitos econômicos, uma das contratações mais caras da história do rubro-negro pernambucano, Carlos Alberto acumulou atuações frustrantes e acabou deixando os planos do clube após 25 jogos, com três gols marcados e duas assistências distribuídas.
Quanto às opções disponíveis para os lados do ataque de Roger Silva neste início de temporada, o Leão conta apenas com Gustavo Maia, Marlon Douglas e Christian Barletta.
