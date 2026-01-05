Sport encaminha saída definitiva do volante Pedro Martins para a Ponte Preta

Leão deve ficar percentual dos direitos do atleta que disputou a Série B de 2025 pela Chapecoense

Volante Pedro Martins em ação pelo Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

O volante Pedro Martins, de 25 anos, deve deixar o Sport em definitivo para acertar com a Ponte Preta, clube adversário do Leão na Série B desta temporada. O Rubro-Negro deverá receber um percentual pela liberação do atleta. A diretoria do Leão da Ilha já encaminhou a rescisão contratual do jogador, e a saída deve ser concretizada nos próximos dias.

Com contrato válido até o fim deste ano, Pedro Martins seria uma opção para a temporada de 2026, após passagem por empréstimo pela Chapecoense em 2025. Na equipe catarinense, o volante integrou o elenco que conquistou o acesso à Primeira Divisão, disputando 33 partidas, sendo apenas cinco como titular.

Revelado pelo Sport, o jogador recebeu as primeiras oportunidades como profissional em 2021. Ao longo de quatro temporadas vestindo a camisa rubro-negra, entrou em campo 52 vezes.

Volantes do Sport

Para a atual temporada, na posição de volante, o Leão da Ilha conta com Zé Lucas, Adriel, Lucas André, Luciano e, por enquanto, Fábio Matheus. O prata da casa, no entanto, recebeu uma proposta do Remo, que está sendo analisada pela diretoria rubro-negra, deixando o futuro do atleta indefinido no clube.



