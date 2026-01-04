Mais maduro, Marlon Douglas vê "nova realidade" em retorno ao Sport em 2026

Aos 28 anos, atacante aposta na experiência e projeta temporada forte sob comando de Roger

Marlon Douglas, atacante do Sport (Paulo Paiva/Sport)

Já anunciado e participando da pré-temporada do Sport, o atacante Marlon Douglas chega motivado para escrever um novo capítulo com a camisa rubro-negra.

Aos 28 anos, o jogador retorna ao Leão da Ilha mais maduro e experiente, após passagem pelo Paysandu, onde atuou em 48 partidas na última temporada, marcou sete gols e distribuiu duas assistências.

Natural de Toritama, no Agreste pernambucano, Marlon é um velho conhecido da torcida leonina. Formado nas categorias de base do Porto, ele teve passagem pelo Sport em 2018, quando defendeu o clube no sub-23, disputando o Brasileiro de Aspirantes e a Série A2 do Campeonato Pernambucano. Naquele ano, balançou as redes sete vezes em 14 jogos, mas acabou não se firmando no elenco principal.

Marlon é um dos reforços do Leão para a temporada que se inicia e a TV Sport conversou com o atleta e o acompanhou em seus primeiros passos neste retorno ao Clube. Assista e se inscreva: https://t.co/TSPICPBHly pic.twitter.com/B8VJw2og9j — Sport Club do Recife (@sportrecife) January 3, 2026

EXPERIÊNCIA PARA AJUDAR A EQUIPE

Em entrevista à TV Sport, o atacante destacou o significado do retorno à Ilha do Retiro e relembrou a primeira passagem, agora transformada em combustível para o novo desafio: ano de reconstrução leonina.

“Passou um filme na minha cabeça porque naquele momento (primeira passagem no Sport) queria muito ter tido oportunidade e agora estou aqui em outra realidade, mais experiente, joguei em outros lugares e me sinto preparado para esse desafio”, afirmou.

OPÇÃO PARA O TÉCNICO ROGER SILVA

Atacante de velocidade e com preferência por atuar pelos lados do campo, Marlon chega ao clube em um momento de reformulação do elenco e vê com otimismo o início dos trabalhos sob o comando do técnico Roger.

Segundo o jogador, os primeiros contatos com a nova comissão técnica já indicam um Sport mais intenso e competitivo para a temporada.

“Os primeiros dias com o Roger foram muito produtivos, deu pra ver muita intensidade e acho que isso vai ser legal, com os jogadores que estão para chegar, com certeza tem tudo para fazermos um grande ano”, completou.