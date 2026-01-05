De volta à Ilha: Sport reintegra trio que estava emprestado em 2025

Lateral-esquerdo Felipinho e o atacante Gustavo Coutinho (Paulo Paiva/Sport Recife)

O elenco profissional do Sport ganhou novos reforços internos neste início de pré-temporada. Desde o último sábado (3), o técnico Roger Silva passou a contar com o retorno de três jogadores que estavam emprestados ao longo de 2025: os atacantes Gustavo Coutinho e Gustavo Maia, além do lateral-esquerdo Felipinho. O trio se reapresentou no CT José de Andrade Médicis, em Paratibe, e já iniciou os trabalhos visando a temporada de 2026.

Os atletas participaram de um dia intenso de atividades, com treinos em dois períodos, já integrados à rotina comandada pela nova comissão técnica rubro-negra. Após passarem por avaliações no Departamento Médico, Gustavo Coutinho, Gustavo Maia e Felipinho foram liberados e se juntaram normalmente ao restante do grupo. Antes deles, na sexta-feira (2), quem havia retornado foi o zagueiro Marcelo Ajul, também reintegrado ao elenco leonino.

A reapresentação do trio amplia as opções de Roger Silva em um momento de reformulação do grupo, sobretudo diante da necessidade de acelerar o processo de montagem do elenco para as primeiras competições do calendário. A estreia oficial do Sport na temporada está próxima, o que torna cada reforço interno relevante dentro do planejamento rubro-negro.

Desempenho nos empréstimos

Entre os que retornam, Gustavo Coutinho chega com maior minutagem em 2025. Emprestado ao Coritiba, o atacante foi peça importante na campanha do acesso do Coxa à elite do futebol brasileiro. Ao todo, disputou 40 partidas, marcou seis gols e contribuiu com duas assistências, números que reforçam a expectativa por uma nova oportunidade com a camisa do Sport.

Situação diferente viveu Gustavo Maia. Emprestado ao Criciúma, o atacante teve poucas oportunidades e entrou em campo apenas uma vez, sem participação direta em gols. De volta à Ilha do Retiro, o jogador tenta recuperar espaço e confiança sob o comando de Roger.

Já o lateral-esquerdo Felipinho teve um ano mais movimentado. Em 2025, defendeu Criciúma e Juventude. Pelo Tigre catarinense, disputou 24 jogos e distribuiu três assistências. No clube gaúcho, atuou em 11 partidas, sem gols ou passes decisivos. Agora, retorna ao Sport como mais uma opção para o setor defensivo.

Situações em aberto no elenco

Enquanto alguns reforçam o grupo, outras situações seguem em análise nos bastidores. O volante Fábio Matheus recebeu uma proposta do Remo, que está sendo avaliada pela diretoria rubro-negra. Além disso, o argentino Rodrigo Atencio também entrou no radar do mercado e recebeu uma oferta do Platense, da Argentina.

Entre os atletas que já estavam no clube e possuem contrato em vigor, o Sport fez uma segunda proposta de redução salarial ao meia Lucas Lima e aguarda uma definição do jogador. A diretoria trata o tema com cautela, dentro do processo de reestruturação financeira e esportiva para 2026.