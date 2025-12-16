Conheça o perfil e trajetória de Matheus Souto Maior, novo presidente do Sport, eleito nessa segunda-feira (15)

Conheça Matheus Souto Maior, novo presidente do Sport. (Foto: Paulo Paiva/Sport Recife)

O Sport elegeu, nessa segunda-feira (15), Matheus Souto Maior como novo presidente do clube para um mandato "tampão" durante o ano de 2026, após renúncia de Yuri Romão.

Matheus, candidato da Chapa 'Leões pela Mudança', principal grupo de oposição, teve 795 votos (48%) após apuração das 18 urnas.

Em segundo lugar ficou Severino Otávio, Branquinho, da 'Sport Unido para Vencer', com 737 (44%). Paulo Bivar (Sport Eterno) ficou em terceiro, com 138 votos (8%). Foram 13 votos nulos, dos 1683 votos totais.

De acordo com Ademar Rigueira, presidente do Conselho Deliberativo, a expectativa é que a posse ocorra na sexta-feira (19), às 9h. O mandato tampão será apenas para o ano de 2026, após a renúncia de Yuri Romão.

TRAJETÓRIA DE MATHEUS SOUTO MAIOR NO SPORT

Matheus Souto Maior esteve nos bastidores políticos e administrativos da Ilha do Retiro nos últimos 15 anos.

Sua trajetória começou em 2012, quando liderou o grupo "Muda Sport". O movimento surgiu com o objetivo de reformular a estrutura administrativa rubro-negra, propondo a redução de cargos políticos (vice-presidências) em favor de uma gestão executiva mais técnica e profissional. O projeto foi apresentado a Luciano Bivar, que o integrou à gestão na vice-presidência de Assuntos Estratégicos.

Ao fim da gestão de Luciano, entretanto, Matheus permaneceu no clube e atuou como Vice-Presidente de Tecnologia até o fim de 2024 - exceto no biênio de Arnaldo Barros entre 2017-2018.

Ele saiu para concorrer como vice-presidente do Sport nas eleições que ocorreram no ano passado, integrando a Chapa 'Profissionalismo e coragem para vencer', que tinha Rafael Arruda como candidato à presidência.

A chapa acabou derrotada pela articulação liderada por Yuri Romão, que venceu o pleito e iniciou o ciclo que acabou interrompido pela crise de 2025.

PERFIL DE MATHEUS SOUTO MAIOR

Com mestrado em Tecnologia e Inovação e trajetória profissional ligada a processos estratégicos no setor corporativo, Matheus Souto Maior defende que o Sport precisa abandonar o modelo de dirigentes abnegados e adotar, de vez, uma estrutura profissional.

Além de quatro passagens como vice-presidente de Tecnologia e Inovação no Sport, ele também traz no currículo atuação como conselheiro do clube. Essa vivência sustenta a bandeira central de sua campanha: mudar o funcionamento do clube por dentro.

"Muito orgulho do trabalho que foi feito, muito gente envolvida e luta pelo Sport. Eleição acabou. Vamos para frente. Sabemos do desafio, mas vamos para frente", disse Matheus Souto Maior logo após a confirmação do resultado.