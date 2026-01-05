Sport anuncia saída do lateral-esquerdo Igor Cariús

Igor Cariús, lateral do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

O Sport anunciou, nesta segunda-feira (5), a saída do lateral-esquerdo Igor Cariús. O jogador havia assinado um pré-contrato com o clube há alguns meses, mas decidiu, junto à diretoria, desfazer o acordo de forma amigável.

"O Sport comunica oficialmente o fim de vínculo contratual com o atleta Igor Cariús. Clube e jogador chegaram em entendimento para a rescisão amigável do pré-contrato que havia sido assinado há alguns meses", escreveu o Sport, em nota oficial, nas redes sociais.

Segundo o Sport, ficou definido o pagamento de débitos em atraso, com Cariús abrindo mão de metade do valor a receber. Apesar do rebaixamento com o Leão da Ilha, o lateral já tem negociação avançada com o Mirassol, que irá jogar a Copa Libertadores.

O jogador estava entre os poucos do elenco que haviam renovado contrato para 2026, mas o rebaixamento à Série B e problemas internos do clube optaram por realizar uma saída antecipada. Igor Cariús defendeu o Sport desde 2023, vindo do Cuiabá, e acumulou 102 partidas, conquistando dois títulos do Campeonato Pernambucano e participando do acesso à Série A em 2024.