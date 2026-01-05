Sport anuncia saída do lateral-esquerdo Igor Cariús
Sport oficializa saída de Igor Cariús; lateral segue para Mirassol
Publicado: 05/01/2026 às 10:43
Igor Cariús, lateral do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)
O Sport anunciou, nesta segunda-feira (5), a saída do lateral-esquerdo Igor Cariús. O jogador havia assinado um pré-contrato com o clube há alguns meses, mas decidiu, junto à diretoria, desfazer o acordo de forma amigável.
Segundo o Sport, ficou definido o pagamento de débitos em atraso, com Cariús abrindo mão de metade do valor a receber. Apesar do rebaixamento com o Leão da Ilha, o lateral já tem negociação avançada com o Mirassol, que irá jogar a Copa Libertadores.
O jogador estava entre os poucos do elenco que haviam renovado contrato para 2026, mas o rebaixamento à Série B e problemas internos do clube optaram por realizar uma saída antecipada. Igor Cariús defendeu o Sport desde 2023, vindo do Cuiabá, e acumulou 102 partidas, conquistando dois títulos do Campeonato Pernambucano e participando do acesso à Série A em 2024.
O Sport comunica oficialmente o fim de vínculo contratual com o atleta Igor Cariús. Clube e jogador chegaram em entendimento para a rescisão amigável do pré-contrato que havia sido assinado há alguns meses. Ao mesmo tempo, também foi acertada a forma de pagamento relacionada a… pic.twitter.com/ED8lzrtudw— Sport Club do Recife (@sportrecife) January 5, 2026