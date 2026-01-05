Indefinição no gol marca início de temporada do Sport

Falta de opções na meta obriga Leão a recorrer ao mercado e à base

Dênis, goleiro do Sport ( Kely Pereira/Sport Recife)

O início da temporada de 2026 tem exposto uma das principais lacunas do Sport neste momento de reformulação: a meta rubro-negra. Com saídas, retornos de empréstimos, atletas em recuperação e negociações em andamento, o clube ainda não tem um dono definido da camisa 1, cenário que acompanha os primeiros dias de trabalho do técnico Roger Silva no CT José de Andrade Médicis.

Dênis de volta após recuperação

Entre as opções já integradas ao elenco está Dênis, que enfim voltou a treinar normalmente após um longo período de recuperação. O goleiro passou por quatro cirurgias ao longo da carreira, sendo duas no joelho direito e duas no esquerdo, e agora participa integralmente da pré-temporada, ficando à disposição da comissão técnica.

Contratado em agosto de 2022, Dênis vive processo de renovação contratual por estabilidade, em função da última lesão. Um fator que pesa a seu favor é o conhecimento prévio com Roger Silva, com quem dividiu vestiário em 2010, na passagem do então atacante pelo São Paulo.

Escolha para o início do Pernambucano

Uma alternativa caseira é Adriano, de 22 anos, cria das categorias de base do Sport. Apesar de ainda não ter estreado profissionalmente pelo clube, o goleiro tem contrato até o fim de 2026 e vem participando da pré-temporada ao lado do elenco principal.

Em 2025, Adriano chegou a ser emprestado ao Betim-MG para a disputa do Campeonato Mineiro, mas não entrou em campo. Formado no Leão desde o Sub-15, em 2018, acumulou passagens por Sub-17, Sub-20 e Sub-23 antes de ascender ao profissional em 2023. A falta de opções no elenco deve abrir espaço para que o atleta agarre a titularidade e receba uma oportunidade já no início do Estadual.

Goleiro está com a base na Copinha

Também formado na base rubro-negra, Davi, de 20 anos, aparece como outra possibilidade, embora momentaneamente distante do elenco principal. O goleiro está em São Paulo com o Sub-20, disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Davi chegou ao Sport em 2021 e fez sua estreia no profissional em 2025, durante o Campeonato Pernambucano, quando o clube utilizou atletas da base nas rodadas iniciais. Na ocasião, foi titular nas três partidas do grupo, que terminou com três empates.

Cara nova no Leão

Um nome encaminhado é o de Halls, de 26 anos, que deve ser oficializado nos próximos dias como reforço por empréstimo junto ao Vila Nova. Revelado pelo Vasco, o goleiro também teve uma breve passagem pelo Náutico e chega após a melhor temporada da carreira, com 48 partidas disputadas em 2025 e o título do Campeonato Goiano pelo clube goiano.

Indefinições e saídas do elenco

Enquanto isso, outras situações seguem indefinidas. Thiago Couto, que pertence ao Sport e tem contrato até o fim de 2027, ainda não se reapresentou após o empréstimo ao Vitória, onde disputou o Brasileirão de 2025.

Já Caíque França, que chegou ao clube em 2024, acertou sua saída para o Guarani. O goleiro, que conquistou dois títulos estaduais e um acesso à Série A pelo Leão, perdeu espaço ao longo da última temporada e optou por seguir para o Bugre, que disputará a Série C.

Clube no mercado em busca de opções

Diante da escassez de peças para a posição, o Sport precisou ir ao mercado em busca de alternativas. O clube consultou o Internacional sobre a possibilidade de empréstimo de Keiller, de 29 anos, até o fim da Série B. Também sondou Matheus Mendes, de 26 anos, atualmente no Alverca, de Portugal.

Outro nome que voltou ao radar rubro-negro é Marcelo Carné, desejo antigo da diretoria e sondado ainda em 2023. Aos 35 anos, o goleiro defende atualmente o Velo Clube-SP e soma passagens por CSA, Juventude, Marítimo e Estoril, ambos de Portugal. Além dele, a gestão de futebol procurou Maycon Cleiton, de 27 anos, ex-Santa Cruz e hoje vinculado ao Portimonense, de Portugal. No entanto, o clube português não demonstra interesse em liberar o atleta, que também já defendeu Red Bull Bragantino, Ceará e Vitória.

