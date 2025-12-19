Esta é a primeira contratação do novo presidente do Sport, Matheus Souto Maior

Sport contrata novo diretor executivo, ex-Flamengo e Santos. (Foto: Ivanor Jr / JEC)

O Sport contratou Felipe Ximenes, ex-CEO do Joinville, para o cargo de COO (Diretor-Executivo de Operações). Esta é a primeira contratação do novo presidente do Leão, Matheus Souto Maior, que assumiu o cargo nesta sexta-feira (19).

Já no Recife, Ximenes está presente na posse de Matheus Souto Maior, que acontece nesta sexta, na Ilha do Retiro.

Além do clube de Santa Catarina, ele também teve passagens por Santos e Flamengo.

O novo executivo rubro-negro passou 18 meses no cargo do Joinville, que esteve na Série D de 2025 e acabou eliminado pelo Cianorte (PR), nos 32 avos de final da competição. Ele chegou ao clube em julho de 2024 e deixou no início de dezembro deste ano.

NOVO TREINADOR DO SPORT

Após negociações com o treinador Léo Condé não avançarem, a expectativa agora é que o Sport busque outro nome para o comando técnico da equipe para a Série B de 2026.