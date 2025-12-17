Sport volta ao mercado e avalia nomes para executivo de futebol

Leão segue em busca de um nome para comandar o departamento; Bruno Spindel e Ítalo Rodrigues surgem no radar rubro-negro

Bruno Spindel e Ítalo Rodrigues (Alexandre Vidal/Flamengo e Reprodução/Redes Sociais)

O Sport voltou ao mercado em busca de um profissional para ocupar o cargo de executivo de futebol e já avalia alguns nomes para comandar o departamento na sequência da gestão rubro-negra no biênio 2025-2026.

O favorito inicial da chapa era Júlio Rondinelli, rebaixado com o Juventude à Série B. No entanto, o dirigente recebeu uma sondagem do Internacional, e a questão financeira, que exigiria que o Sport entrasse em disputa direta com o clube gaúcho, acabou esfriando as conversas.

Outro nome que desperta interesse é o de Bruno Spindel, ex-dirigente do Flamengo. Ele integrou a diretoria rubro-negra carioca no período mais vitorioso da história recente do clube, com dois títulos da Libertadores, e estava no Flamengo desde 2012, atuando como diretor executivo de futebol a partir de 2019. Spindel foi demitido em agosto deste ano e, até o momento, houve apenas uma sondagem por parte do Sport, sem proposta oficial.

Quem também aparece no radar é Ítalo Rodrigues, pernambucano e já procurado pelo clube. O dirigente acumula passagens por Náutico, Vitória, onde foi campeão da Série B em 2023, e Criciúma, seu trabalho mais recente, na Série B de 2025, clube do qual já se desligou.

Ítalo iniciou sua trajetória no futebol justamente no Náutico, participando da campanha do título da Série C em 2019, e também trabalhou no Club Tacuary, do Paraguai, além de Paysandu e CSA.

Enquanto as conversas avançam de forma cautelosa, o Sport segue analisando outros nomes no mercado para definir quem assumirá o comando do departamento de futebol.