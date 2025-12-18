Sport tem Jorge Macedo como opção para o cargo de executivo de futebol

Jorge Macedo, diretor de futebol (Reprodução/TV Ferroviária)

O Sport segue ativo no mercado em busca de um nome para comandar o departamento de futebol e já tem um novo favorito para assumir o cargo de executivo. A bola da vez é Jorge Macedo, atual executivo de futebol da Ferroviária-SP. A informação foi antecipada pelo repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, e confirmada pelo Diario de Pernambuco.

As conversas avançaram nesta quinta-feira (18) e há a expectativa de um desfecho positivo até esta sexta(19), data em que Matheus Souto Maior e sua chapa tomam posse oficialmente da Diretoria Executiva do clube. Apesar de Jorge Macedo possuir contrato com a Ferroviária até o fim de 2026, o Sport não deve se prender a esse detalhe e trabalha para viabilizar a negociação.

A chegada de um executivo de futebol é considerada prioridade absoluta pela nova gestão rubro-negra, que também tem pressa para definir o novo treinador. A expectativa interna é de que um possível acerto para o comando técnico também possa ser anunciado ainda nesta sexta-feira, acelerando o planejamento para a temporada de 2026, já que o Campeonato Pernambucano inicia no dia 10 de janeiro para o Rubro-Negro

Carreira de Jorge Macedo

Jorge Macedo está na Ferroviária desde 2024 e, no clube paulista, acumulou o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, mas fez parte do rebaixamento do clube paulista à Série C nesta temporada. Ao longo da carreira, Macedo também passou por clubes como Avaí, Fluminense, Vitória e Ceará, acumulando experiência em diferentes contextos e projetos esportivos. O trabalho marcante do profissional foi com o Internacional, campeão mundial, em 2006.

Nomes analisados pela nova gestão do Sport

Antes de avançar nas tratativas com Jorge Macedo, o Sport analisou outros nomes para o cargo. Entre eles, Júlio Rondinelli, que trabalhou no Juventude em 2025; Bruno Spindel, ex-dirigente do Flamengo; e o pernambucano Ítalo Rodrigues, que se desligou do Criciúma ao fim da Série B deste ano, competição em que o Tigre ficou muito próximo do acesso.