Sport está em atraso com o Cuiabá por parcelas do empréstimo de Derik Lacerda

Recife, PE, 26/07/2025 - SPORT X SANTOS - Na noite desse sábado(26), a equipe do Sport recebeu a equipe do Santos pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 no estádio da Ilha do Retiro. Jogador do Sport, Derik Lacerda (Rafael Vieira)

O Sport está em atraso com o Cuiabá pelo empréstimo do atacante Derik Lacerda, um dos destaques do clube pernambucano em parte da Série A de 2025. Com a camisa rubro-negra, o jogador de 26 anos marcou seis gols na competição.

O Leão deixou de repassar ao Dourado duas das seis parcelas previstas no acordo de empréstimo, firmado na janela de transferências do meio do ano. A informação foi divulgada inicialmente pelo ge e confirmada pelo Diario de Pernambuco.

O negócio envolveu também a ida do atacante Carlos Alberto ao Cuiabá, por empréstimo, até o fim da temporada. Ficou estabelecido que o Sport pagaria ao clube mato-grossense parcelas mensais de aproximadamente R$ 80 mil, totalizando R$ 480 mil. O valor corresponde à diferença salarial entre os jogadores, já que o custo de Derik era superior ao de Carlos Alberto em seus respectivos clubes.

As quinta e sexta parcelas, com vencimento em 10 de novembro e 10 de dezembro, não foram quitadas. O débito em aberto soma R$ 160 mil. Trata-se de mais um problema financeiro que precisará ser resolvido pelo Sport, às vésperas da posse de Matheus Souto Maior como novo presidente executivo do clube, após o processo eleitoral.

Derik Lacerda deixou o Sport antes mesmo do encerramento do Brasileirão de 2025. O atacante foi afastado do elenco no dia 6 de novembro, por acúmulo de atos de indisciplina. Ao todo, disputou 17 partidas com a camisa do Leão, marcou seis gols e terminou como artilheiro da equipe, apesar da campanha que resultou no rebaixamento antecipado à Série B.