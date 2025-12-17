Técnico Léo Condé desmente negociação com o Sport

Léo Condé, ex-técnico do Ceará (Stephan Eilert / Ceará SC)

O técnico Léo Condé, através de sua assessoria de imprensa, desmentiu qualquer negociação para se tornar o novo treinador do Sport. Em nota oficial, Léo Condé esclareceu não existe tratativas em andamento com o clube leonino, também não existindo qualquer entrave financeiro para um eventual acerto.

Recém-eleito, o presidente Matheus Souto Maior havia confirmado negociações encaminhadas com o ex-treinador do Ceará, restando detalhes para um acerto concreto e um anúncio oficial.

Com a negativa por parte de Condé, o futuro do próximo técnico do Sport fica ainda mais em aberto. A dúvida será para saber se a diretoria rubro-negra seguirá tendo o treinador como o favorito para o cargo ou buscará novos nomes no mercado, em corrida contra o tempo para a temporada de 2026.

Confira nota oficial de Léo Condé:

Em respeito ao Sport Club do Recife e à sua torcida, o técnico Léo Condé esclarece que, diferentemente do que vem sendo veiculado, não há nenhuma tratativa em andamento com o clube. É importante reforçar que nenhuma negociação foi aberta, logo, também não procede a informação de que há entrave financeiro para acerto de contrato.

Condé reforça o respeito pela instituição e pela história do Sport e, justamente por isso, considera fundamental manter a transparência para evitar interpretações equivocadas.