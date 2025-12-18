Matheus Souto Maior toma posse da presidência do Sport nesta sexta-feira (19)

Novo mandatário do Leão terá a responsabilidade de presidir o clube no restante do biênio 2025-2026

Conheça Matheus Souto Maior, novo presidente do Sport. (Foto: Paulo Paiva/Sport Recife)

O Sport realiza, nesta sexta-feira (19), a cerimônia de posse da nova Diretoria Executiva que comandará o clube pelo restante do biênio 2025/2026. O evento acontece no auditório do Conselho Deliberativo, na Ilha do Retiro, marcando oficialmente o início de uma gestão que assume em meio a um cenário de reconstrução esportiva, administrativa e institucional.

A solenidade está marcada para as 8h30, em primeira convocação, com segunda chamada prevista para as 9h, conforme estabelecido no edital de posse. Na ocasião, Matheus Souto Maior será empossado como presidente executivo do Sport, tendo Kadico Pereira como vice-presidente.

Os demais integrantes da Diretoria Executiva também tomarão posse, oficializando a nova composição administrativa do clube até dezembro de 2026.

Novo presidente do Sport

Eleito em votação suplementar realizada na última segunda-feira (15), Matheus Souto Maior chegou ao comando do Leão após obter 795 votos, o equivalente a 48% do total, com as 18 urnas apuradas.

Representante da chapa Leões pela Mudança, principal grupo de oposição ao antigo comando, ele assume o cargo após a saída antecipada de Yuri Romão e Raphael Campos, que encerraram seus mandatos em meio à pior campanha da história do clube na Série A e a uma grave crise financeira.

O novo presidente não inicia um ciclo completo de gestão, mas terá a missão de concluir o mandato iniciado por Romão, válido até o fim de 2026. Mesmo com o caráter de mandato tampão, os desafios são amplos e imediatos. Entre as prioridades estão a reorganização administrativa, o reequilíbrio das finanças, a execução do Plano de Recuperação Judicial e a reconstrução da relação do clube com o sócio-torcedor, abalada ao longo da temporada de 2025.

No campo esportivo, Matheus Souto Maior herda um cenário de indefinições. A queda drástica de orçamento após o rebaixamento à Série B impõe limites severos, enquanto decisões estratégicas precisam ser tomadas com rapidez, especialmente na definição do elenco e da estrutura do futebol para a próxima temporada. A montagem de um time competitivo para buscar o acesso surge como uma das principais cobranças da torcida rubro-negra.

Com histórico de atuação no Sport como vice-presidente de Tecnologia e Inovação em diferentes gestões, além de passagem como conselheiro, Matheus assume o clube em um momento de transição profunda. Mais do que resultados dentro de campo, o novo presidente chega com a responsabilidade de resgatar a dignidade institucional do Sport e reconstruir a conexão entre clube, torcida e associados.