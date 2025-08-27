Daniel Paulista lida com dúvida e retorno na preparação do Sport para enfrentar o Vasco

De volta após cumprir suspensão, Derik Lacerda deve ser titular contra o Vasco, enquanto a lesão de Lucas Lima segue como mistério

Recife, PE, 16/08/2025 - SPORT X SÃO PAULO - Na noite deste sábado(16), a equipe do Sport recebeu a equipe do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025, na Ilha do Retiro. Comemoração, Lucas Lima (Rafael Vieira)

A escalação do Sport para o duelo contra o Vasco, pela 22ª rodada da Série A , segue um mistério. A bola vai rolar neste domingo (31), às 20h30, na Ilha do Retiro. O técnico Daniel Paulista monitora de perto a situação do meia Lucas Lima, que segue como dúvida após sentir uma lesão na derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, na rodada passada.

O camisa 10 foi substituído aos 37 minutos do segundo tempo no Allianz Parque, dando lugar ao atacante Romarinho, e vem sendo avaliado diariamente no CT José de Andrade Médicis. A ausência de Lucas Lima representaria uma dor de cabeça ainda maior para Daniel Paulista, já que o substituto imediato, Atencio, negocia saída do Rubro-Negro e está fora dos jogos até definir o futuro. A última proposta pelo meia-atacante argentino veio do Al-Jazira, clube dos Emirados Árabes Unidos.

A boa notícia para o torcedor rubro-negro fica por conta do retorno do atacante Derik Lacerda, que cumpriu suspensão contra o Palmeiras e deve reassumir a titularidade. Pablo, que atuou na vaga de Derik na última rodada, não agradou deve voltar para o banco de reservas.

O Sport ainda acumula outras baixas no departamento médico. O lateral-direito Hereda segue se recuperando de cirurgia para correção de lesão no púbis, enquanto o lateral-esquerdo Igor Cariús trata uma lesão na panturrilha. O meia Sérgio Oliveira continua em recuperação por lesão no tornozelo esquerdo para voltar aos jogos.

Opções para o meio caso Lucas Lima seja vetado



Sem Lucas Lima, Daniel Paulista tem algumas alternativas para manter a criação de jogadas no meio-campo. Uma possibilidade é deslocar Matheusinho para atuar centralizado e abrir Barletta pela ponta esquerda.

Outra opção seria apostar em Hyoran, que tem sido pouco utilizado na Série A. Foram apenas três partidas do atleta, todas saindo do banco, a última há três rodadas, diante do Bahia, quando atuou por quatro minutos. Criticado pela torcida pelas atuações discretas, o meia busca reconquistar espaço no elenco.

Há ainda Pedro Augusto como alternativa. O camisa 28 possui características diferentes das de Lucas Lima, mas pode ser utilizado caso o técnico opte por mudar o estilo de jogo da equipe para o confronto com o Vasco.

Com 10 pontos em 19 jogos, o Sport ocupa a lanterna do Brasileirão e encara o duelo diante do Cruz-Maltino como uma decisão direta na luta contra o rebaixamento. O Vasco é o primeiro time fora do Z4, com nove pontos a mais que o Leão.