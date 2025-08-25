Atencio fica fora de jogo contra o Palmeiras e negocia saída do Sport
O meia-atacante Argentino deve ficar fora dos jogos do clube rubro-negro até definir seu futuro; atleta tem contrato até 2029
Publicado: 25/08/2025 às 22:02
Rodrigo Atencio, meia-atacante do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)
O meia-atacante argentino Rodrigo "Chino" Atencio está negociando saída do Sport. O jogador de 23 anos tenta a transferência para um clube dos Emirados Árabes Unidos e, por isso, ficou fora da lista de relacionados para a partida desta segunda (25) contra o Palmeiras, em São Paulo, onde o Leão acabou derrotado por 3 a 0 pela 21ª rodada da Série A. A informação foi divulgada inicialmente pelo GE e confirmada pelo Diario de Pernambuco.
Atencio chegou ao Sport no início da temporada, contratado por R$ 12 milhões, e tem vínculo com o clube até 2029. No acordo, o Rubro-negro adquiriu 50% dos direitos econômicos do atleta, com a obrigação de comprar mais 30% mediante metas estabelecidas em contrato.
Enquanto a negociação não for finalizada, o argentino deve seguir fora das partidas oficiais. Pelo Leão, Atencio soma 18 jogos, sendo seis como titular, e marcou três gols. Antes de desembarcar no Recife, havia sido destaque no futebol argentino em 2024.