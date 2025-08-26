CBF detalha jogos do Sport entre a 23ª e a 27ª rodada do Brasileirão

Sequência do clube rubro-negro terá duelos contra RB Bragantino, Corinthians, Fortaleza, Fluminense e Cruzeiro

Recife, PE, 16/08/2025 - SPORT X SÃO PAULO - Na noite deste sábado(16), a equipe do Sport recebeu a equipe do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025, na Ilha do Retiro. Comemoração, Lucas Lima (Rafael Vieira)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada das rodadas 23 a 27 da Série A Campeonato Brasileiro. Com isso, o Sport já conhece as datas e horários de seus próximos compromissos no torneio. A partir da 23ª rodada, o Leão terá a seguinte sequência: Red Bull Bragantino (fora), Corinthians (casa), Fortaleza (fora), Fluminense (casa) e Cruzeiro (fora).

As alterações no calendário da 27ª rodada foram definidas pela CBF na última semana, com o objetivo de antecipar o encerramento da Série A e evitar conflito de datas. Com a mudança, a última rodada do Brasileirão será realizada no dia 7 de dezembro.



A rodada 27, que inicialmente aconteceria por volta de 16 de outubro, foi adiantada para o fim de semana de 5 de outubro. O período antes abrigaria as semifinais da Copa do Brasil, agora também transferidas para dezembro.

Confira a tabela detalhada do Sport nas rodadas 23 a 27 da Série A:

23ª rodada: Red Bull Bragantino x Sport – 14 de setembro (domingo), às 11h, em Bragança Paulista



24ª rodada: Sport x Corinthians – 21 de setembro (domingo), às 17h30, no Recife



25ª rodada: Fortaleza x Sport – 27 de setembro (sábado), às 16h, em Fortaleza



26ª rodada: Sport x Fluminense – 1º de outubro (quarta-feira), às 19h, no Recife



27ª rodada: Cruzeiro x Sport – 5 de outubro (domingo), às 20h30, em Belo Horizonte

PRÓXIMO JOGO DO SPORT



O Sport volta a campo no próximo domingo (31), às 20h30, para enfrentar o Vasco pela 22ª rodada da Série A do Brasileirão. O clube rubro-negro vem de uma derrota por 3 a 0 contra o Palmeiras e ocupa a lanterna da competição, com apenas 10 pontos somados em 19 partidas.