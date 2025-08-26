Problemas no Sport: Lucas Lima sai lesionado e preocupa para sequência na temporada

Lucas Lima, meio-campista do Sport ( Paulo Paiva/Sport)

O Sport voltou a ser derrotado na Série A do Campeonato Brasileiro. O time rubro-negro perdeu por 3 a 0 para o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 21ª rodada do campeonato. Além da derrota, o Leão da Ilha sofreu uma baixa considerável na partida, o meia Lucas Lima foi substituído sentindo o tornozelo.

A lesão aconteceu aos 34 minutos, quando o Palmeiras já vencia por 3 a 0. Lucas realizava uma jogada individual pelo lado esquerdo do ataque, quando pisou errado e não conseguiu continuar no lance, se jogando no chão e levando a mão ao tornozelo.

O camisa 10 do Sport deve realizar exames para entender o grau da lesão, nesta terça-feira (26). A possível perda de Lucas Lima preocupa para a sequência na temporada, pois o meia é peça-chave do esquema de Daniel Paulista. Além de ter sido titular em 16 dos 17 jogos que disputou com o Leão na Série A deste ano, marcando uma vez e distribuindo duas assistências.

PRÓXIMO JOGO

O Sport volta a campo no próximo domingo (31), às 20h30, onde enfrenta o Vasco pela 22ª rodada da Série A do Brasileiro. A partida é crucial para o Leão voltar a vencer e sonhar em escapar do rebaixamento. Atualmente a equipe rubro-negra está na lanterna da competição, com apenas 10 pontos somados, em 19 partidas.