"Oportunidade de encurtar a diferença", diz Daniel Paulista sobre jogos atrasados do Sport

Pedro, atacante do Flamengo; Daniel Paulista, técnico do Sport; e Gustavo Scarpa, meio-campista do Atlético-MG (Gilvan de Souza/Flamengo, Rafael Vieira/DP Foto e Pedro Souza/Atlético)

Após a derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, nesta segunda-feira (25), no Allianz Parque, o Sport tenta encontrar caminhos para reagir na Série A do Campeonato Brasileiro. O Leão ocupa a lanterna da competição, com apenas 10 pontos somados em 19 partidas e apenas uma vitória conquistada.

Diante da pressão por resultados, o time pernambucano tem dois jogos atrasados a cumprir. Ainda pela 12ª rodada, o Rubro-Negro enfrentará o Flamengo como mandante, partida adiada por conta da participação do clube carioca na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Já pela 14ª rodada, o adversário será o Atlético-MG, fora de casa.

O confronto com o Galo não ocorreu na data original devido ao calendário apertado do time mineiro, que precisou disputar os playoffs da Sul-Americana, em julho. As datas e horários dos dois compromissos ainda serão definidos pela CBF.

Na próxima rodada, válida pela 22ª do Brasileirão, o Sport recebe o Vasco na Ilha do Retiro, no domingo (31), às 20h30. O confronto é encarado como decisivo na luta contra o rebaixamento, já que o Cruz-Maltino é o primeiro time fora do Z4, com nove pontos a mais que o Leão.

Após a partida contra o Palmeiras, o técnico Daniel Paulista destacou a importância dos jogos atrasados, mas ressaltou que o foco imediato é o duelo com o Vasco. Uma vitória sobre o Gigante da Colina pode alimentar uma dose maior de esperança para sair do Z4.

"São dois jogos a menos. Claro que é uma oportunidade de encurtar a diferença aos nossos concorrentes, mas a gente sabe da qualidade que vamos enfrentar pela frente. Uma dessas partidas é jogando dentro do nosso estádio que, apesar de não termos vencido, estamos mostrando força. Vínhamos vencendo os últimos jogos e, aí, tivemos erros e sofremos o empate. É em cima disso que a gente vai trabalhar nesses dois jogos", iniciou Daniel.

"Claro que nós temos que trabalhar jogo a jogo, que é o que estamos fazendo, e agora o nosso foco é total contra o Vasco, nessa próxima oportunidade que teremos para, no confronto direto, já trazer a diferença para seis pontos e, com uma vitória, possamos fazer isso", completou o treinador.