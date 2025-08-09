Problemas no Sport: Hereda passa por cirurgia e desfalca lateral por até três meses

Hereda, lateral-direito do Sport (Paulo Paiva/ Sport)

Mais um problema para o Sport. O lateral-direito, Hereda, que não atua desde a eliminação contra o Ceará, pela Copa do Nordeste, passou por uma cirurgia na última sexta-feira (08). O procedimento foi realizado para corrigir uma pubalgia, e deve deixar o atleta fora de combate por quase três meses.

Segundo divulgação feita pelo Sport, a decisão de realizar a cirurgia foi feita, juntamente ao CRB, que detém o passe do atleta, que está emprestado ao rubro-negro, até o final de 2025, com opção de compra ao final do contrato.

Com a lesão, o atleta deve retornar aos campos apenas em novembro, quando a Série A vai estar se encaminhado para 30ª rodada.

TEMPORADA

Desde sua chegada, no início de 2025, o atleta de 26 anos realizou 21 partidas com o clube, onde foi titular em 19. Hereda entrou em campo em seis partidas pelo Campeonato Pernambucano, em quatro pela Copa do Nordeste e em 11 pela Série A do Brasileiro, somando três assistências, ao todo.

NOTA OFICIAL DO SPORT

"O departamento médico do Sport Club do Recife informa que o atleta Diogo Hereda, foi submetido, na última sexta-feira (08), em um hospital particular do Recife, a um procedimento cirúrgico para correção de uma pubalgia.

A decisão pelo procedimento foi tomada em comum acordo com o CRB, clube detentor dos direitos do jogador.

O prazo estimado para recuperação é de aproximadamente três meses.

O Sport oferecerá todo o suporte médico e estrutural necessário para que o atleta tenha uma recuperação completa e retorne às atividades em plenas condições físicas."