Cariús lesionado: lateral-esquerda vira problema no Sport em briga contra a queda

Prazo de retorno do titular na posição é de quatro semanas; Daniel Paulista precisará montar a escalação com outra peça

Gabriel Farias

Publicado: 21/08/2025 às 19:39

Daniel Paulista, técnico do Sport, e Igor Cariús, lateral-esquerdo/Rafael Vieira/DP Foto

Daniel Paulista, técnico do Sport, e Igor Cariús, lateral-esquerdo (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport segue tentando de tudo para não amargar mais um rebaixamento à Série B em sua história. Com 10 pontos conquistados e ainda ocupando a lanterna da competição, a situação rubro-negra, que já é ruim, pode ganhar tons ainda mais dramáticos enquanto briga contra a queda. Isso porque o lateral-esquerdo Igor Cariús, titular do Leão, sofreu uma lesão na panturrilha esquerda e deve desfalcar o clube por um mês.

Com a ausência do principal nome da posição, o técnico Daniel Paulista conta como substituto imediato apenas Kevyson, que está no Sport desde o início de julho e veio por empréstimo do Santos até o fim do Brasileirão. Como alternativas, o time da Ilha do Retiro tinha o lateral Dalbert e o zagueiro Chico, que chegou a atuar na função nesta temporada. Ambos, porém, deixaram o Sport e não atuam mais pelo clube em 2025.

OUTRAS OPÇÕES NA LATERAL

Podem ainda aparecer entre os relacionados para a sequência de jogos os laterais do sub-20 do Sport: Rafinha, de 19 anos, e Cordeiro, de 20, que surgem como alternativas para suprir a ausência na lateral-esquerda. Rafinha, inclusive, já atuou pelo time profissional nesta temporada, no início do Campeonato Pernambucano. O jovem entrou em campo em três partidas, em um elenco formado por jogadores das categorias de base, nos empates diante de Afogados, Decisão e Retrô.

CONTRATAR PODE SER SOLUÇÃO

A comissão técnica, junto com a diretoria de futebol, segue atenta ao mercado de transferências e pode buscar outro nome para reforçar a equipe no Campeonato Brasileiro. O prazo, porém, é curto. A atual janela de contratações se encerra no dia 2 de setembro.

PRÓXIMO JOGO

Sem Igor Cariús, o próximo desafio do Sport será longe do Recife, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, na segunda-feira (25), às 19h. 

 

Rafinha, lateral do sub-20 do Sport
Cordeiro, lateral do sub-20 do Sport
Daniel Paulista, técnico do Sport, e Igor Cariús, lateral-esquerdo
Kévyson, lateral-esquerdo do Sport
Recife, PE, 11/07/2025 - SPORT X CEARÁ - Na noite desta quarta-feira(09) a equipe do Sport recebeu a equipe do Ceará pela Copa do Nordeste 2025 na Ilha do Retiro. Jogador do Sport, Igor Cariús
Recife, PE, 11/07/2025 - SPORT X CEARÁ - Na noite desta quarta-feira(09) a equipe do Sport recebeu a equipe do Ceará pela Copa do Nordeste 2025 na Ilha do Retiro. Jogador do Sport, Igor Cariús
Kévyson, novo lateral-esquerdo do Sport

