Se recuperando de lesão, Sérgio Oliveira tenta protagonismo para ajudar o Sport na Série A

O meia português deve iniciar transição física nos próximos dias e terá de brigar por vaga na equipe de Daniel Paulista

Sérgio Oliveira, meia do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

O Sport ainda tem o português Sérgio Oliveira como uma opção para tentar mudar o rumo na temporada, mas o presente do camisa 27 ainda está condicionado ao departamento médico. O meia sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo e segue em tratamento, com evolução positiva.



O jogador já realiza fisioterapia e trabalhos leves no gramado do CT, e a expectativa é de que inicie a transição física nos próximos dias. Não há, contudo, uma data definida para o retorno ao elenco. Caso esteja 100%, Sérgio pode ser opção para o duelo contra o Vasco, marcado para o dia 31 de agosto, na Ilha do Retiro, pela 22ª rodada do Brasileirão.

Quando estiver apto fisicamente, Sérgio Oliveira precisará reconquistar espaço. O meio-campo mudou de dinâmica e a hierarquia dentro do elenco já não é a mesma. Experiente e com passagens pela seleção portuguesa, o atleta terá mais um desafio em sua trajetória no Leão e na carreira, podendo novamente contribuir com seu futebol no meio-campo rubro-negro.

De acordo com André Gomes, diretor médico do Sport, o clube descarta intervenção cirúrgica, mas trata o caso com cautela, já que não se trata de uma simples entorse. A última vez que o português foi relacionado ocorreu há um mês, na derrota para o Botafogo, pela 15ª rodada da Série A – sem sair do banco de reservas.

Seu último ato dentro de campo foi diante do Juventude, ainda na 13ª rodada, quando iniciou como titular, mas deixou o campo no segundo tempo. Desde então, Sérgio Oliveira perdeu cinco partidas enquanto o Leão amarga a lanterna do Brasileirão, com apenas 10 pontos, e luta para escapar do rebaixamento. O camisa 27 já enfrentou problemas musculares no primeiro semestre e ficou fora de quatro jogos.

Chegada badalada e atual luta por espaço

Talvez o reforço mais emblemático da primeira janela rubro-negra na temporada, o meia português desembarcou com dose de experiência, além de boas passagens por Porto e Roma, grandes equipes do futebol europeu. Foram 18 partidas disputadas pelo Sport, apenas duas vezes balançou as redes e deu uma assistência.

O futuro de Sérgio Oliveira no Sport passa também pelo encaixe tático. No início do trabalho de Daniel Paulista, o meia era titular. Hoje, porém, a concorrência se intensificou. Lucas Lima reassumiu a função de articulador, atuando centralizado, enquanto Matheusinho, contratado nesta janela, oferece versatilidade no setor.



Portugueses em rumos distintos



Dos três portugueses contratados pelo Sport, apenas Sérgio Oliveira ainda tem margem para oferecer algo. O zagueiro João Silva perdeu espaço para Rafael Thyere e Ramon Menezes, e Gonçalo Paciência está fora dos planos, em negociação para rescindir contrato.

Neste cenário, o meia desponta como a última aposta portuguesa para tentar tirar o Leão do Z4. O prazo é curto e o desafio é grande. O atleta de 33 anos precisa retomar a forma física, conquistar novamente a confiança do treinador e voltar a render dentro de campo.