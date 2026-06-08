Atacante passou por nova ressonância magnética nesta segunda-feira (8) e deve estar à disposição da Seleção Brasileira a partir do segundo jogo da fase de grupos.

Seleção Brasileira: Neymar realiza novo exame na panturrilha e CBF revela atualização no quadro clínico; veja previsão de retorno. (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Neymar passou por novos exames de imagem nesta segunda-feira (8) e foi reavaliado pelo departamento médico da Seleção Brasileira. O camisa 10, que se apresentou à comissão técnica no dia 27 de maio com uma lesão de grau dois na panturrilha, apresentou boa evolução no tratamento.

Em comunicado divulgado nesta tarde, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou o progresso da recuperação. Com o resultado da ressonância magnética, os médicos da Seleção mantêm a previsão inicial de que o atacante estará apto para estrear na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, para o jogo contra o Haiti, em 19 de junho.

"O atleta Neymar foi submetido a ressonância magnética nesta segunda-feira. O exame apontou boa evolução em seu tratamento, dentro dos parâmetros esperados. Ele seguirá o processo de recuperação e de preparação física planejado pela comissão médica da Seleção Brasileira", informou a CBF em nota oficial.