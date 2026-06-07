Wesley é cortado da Seleção Brasileira por lesão e desabafa: 'Preciso interromper um sonho'

Wesley, lateral da Seleção Brasileira (Rafael Ribeiro/CBF)

O lateral-direito Wesley utilizou as redes sociais neste domingo (7) para se pronunciar sobre o seu corte da Seleção Brasileira. Após exames de imagem constataram uma lesão na coxa esquerda, o jogador da Roma, de 22 anos, lamentou a ausência daquela que seria a sua primeira Copa do Mundo.

"Hoje preciso interromper um sonho por causa de uma lesão. Dói não poder continuar vestindo a camisa da Seleção Brasileira neste momento, mas quem conhece a minha história sabe que desistir nunca foi uma opção", escreveu o atleta em sua conta no Instagram.

O momento da lesão

O problema físico aconteceu no último sábado (6), durante o amistoso de preparação contra o Egito, em Cleveland (EUA), o último teste do Brasil antes do Mundial. Wesley sentiu dores na perna esquerda e pediu substituição logo aos 16 minutos do primeiro tempo, dando lugar a Danilo. O lateral esquerdo deixou o estádio mancando após receber os primeiros atendimentos do médico Rodrigo Lasmar.

Para ocupar a vaga aberta no elenco, o técnico Carlo Ancelotti agiu rápido e anunciou a convocação do volante Éderson, da Atalanta. O meio-campista já havia sido lembrado pelo treinador italiano na primeira lista da comissão técnica, em junho de 2025, mas ainda busca somar seus primeiros minutos em campo com a camisa amarelinha.

A baixa de Wesley, revelado pelas categorias de base do Flamengo, liga o sinal de alerta na Seleção Brasileira às vésperas da competição. Este é o quarto desfalque de peso que a comissão técnica precisa administrar devido a problemas físicos nos últimos meses. Antes do lateral, o Brasil já havia perdido o zagueiro Éder Militão e os atacantes Estêvão e Rodrygo.

A Seleção agora finaliza a preparação em solo americano antes da estreia oficial no torneio.