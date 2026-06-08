Seleção Brasileira tem segundo uniforme mais bonito da Copa de 2026, aponta site

Camisa do Brasil é eleita a 2ª mais bonita da Copa do Mundo de 2026

Neymar, atacante da Seleção Brasileira (Rafael Ribeiro/CBF)

A poucos dias da abertura da maior Copa do Mundo da história, a Seleção Brasileira já se destaca fora de campo no quesito estética. Em ranking divulgado pelo portal norte-americano The Athletic, o uniforme principal do Brasil foi eleito o segundo mais bonito entre as 48 seleções que disputarão o Mundial. A tradicional amarelinha, produzida pela Nike, ficou atrás apenas do uniforme de Gana.

“Muito, muito boa. É quase impossível estragar a camisa do Brasil, embora a Nike tenha tentado há quatro anos, mas este é um tremendo retorno. Lembra um pouco alguns designs diferentes do Brasil, como a camisa da Copa América de 2004, mas, em termos de corte, há semelhanças com a maravilhosa versão de 1986”, destacou a publicação.

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O primeiro lugar do ranking ficou com a seleção de Gana. O portal rasgou elogios à ousadia do modelo, que conseguiu traduzir a rica bagagem cultural e o folclore do país africano diretamente para o tecido esportivo.

“Parece uma gigante e colorida rede de aranha, porque é exatamente isso. O design é inspirado pelo kente, um tradicional tecido ganês feito à mão, que teve origem quando tecelões tentavam replicar os padrões de uma aranha chamada Anansi, presente em seu folclore antigo”, justificou o site americano.

Por outro lado, a Croácia amargou a última posição (48º lugar) da lista. Segundo o The Athletic, a fornecedora tentou desconstruir o icônico e tradicional desenho quadriculado em vermelho e branco, mas o resultado final foi considerado um erro completo.



Veja o ranking completo de camisas: