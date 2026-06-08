Seleção Brasileira tem segundo uniforme mais bonito da Copa de 2026, aponta site
Camisa do Brasil é eleita a 2ª mais bonita da Copa do Mundo de 2026
Publicado: 08/06/2026 às 12:13
Neymar, atacante da Seleção Brasileira (Rafael Ribeiro/CBF)
A poucos dias da abertura da maior Copa do Mundo da história, a Seleção Brasileira já se destaca fora de campo no quesito estética. Em ranking divulgado pelo portal norte-americano The Athletic, o uniforme principal do Brasil foi eleito o segundo mais bonito entre as 48 seleções que disputarão o Mundial. A tradicional amarelinha, produzida pela Nike, ficou atrás apenas do uniforme de Gana.
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O primeiro lugar do ranking ficou com a seleção de Gana. O portal rasgou elogios à ousadia do modelo, que conseguiu traduzir a rica bagagem cultural e o folclore do país africano diretamente para o tecido esportivo.
“Parece uma gigante e colorida rede de aranha, porque é exatamente isso. O design é inspirado pelo kente, um tradicional tecido ganês feito à mão, que teve origem quando tecelões tentavam replicar os padrões de uma aranha chamada Anansi, presente em seu folclore antigo”, justificou o site americano.
Por outro lado, a Croácia amargou a última posição (48º lugar) da lista. Segundo o The Athletic, a fornecedora tentou desconstruir o icônico e tradicional desenho quadriculado em vermelho e branco, mas o resultado final foi considerado um erro completo.
Veja o ranking completo de camisas:
- 1- Gana
- 2- Brasil
- 3- Inglaterra
- 4- Alemanha
- 5- Marrocos
- 6- Arábia Saudita
- 7- Espanha
- 8- Austrália
- 9- Bélgica
- 10- Cabo Verde
- 11- Colômbia
- 12- Escócia
- 13- Argentina
- 14- Costa do Marfim
- 15- França
- 16- Japão
- 17- México
- 18- Panamá
- 19-África do Sul
- 20- Suécia
- 21- Portugal
- 22- Paraguai
- 23- República Democrática do Congo
- 24- Tunísia
- 25- Iraque
- 26- Estados Unidos
- 27- Noruega
- 28- Jordânia
- 29- Irã
- 30- Curaçao
- 31- Bósnia e Herzegovina
- 32- Senegal
- 33- Áustria
- 34- Uzbequistão
- 35- Uruguai
- 36- Turquia
- 37- Suíça
- 38- Coreia do Sul
- 39- Catar
- 40- Nova Zelândia
- 41- Argélia
- 42- Países Baixos
- 43- Haiti
- 44- Egito
- 45- Equador
- 46- República Tcheca
- 47- Canadá
- 48- Croácia