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Seleção Brasileira tem segundo uniforme mais bonito da Copa de 2026, aponta site

Camisa do Brasil é eleita a 2ª mais bonita da Copa do Mundo de 2026

Paulo Mota

Publicado: 08/06/2026 às 12:13

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Neymar, atacante da Seleção Brasileira/Rafael Ribeiro/CBF

Neymar, atacante da Seleção Brasileira (Rafael Ribeiro/CBF)

A poucos dias da abertura da maior Copa do Mundo da história, a Seleção Brasileira já se destaca fora de campo no quesito estética. Em ranking divulgado pelo portal norte-americano The Athletic, o uniforme principal do Brasil foi eleito o segundo mais bonito entre as 48 seleções que disputarão o Mundial. A tradicional amarelinha, produzida pela Nike, ficou atrás apenas do uniforme de Gana.

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“Muito, muito boa. É quase impossível estragar a camisa do Brasil, embora a Nike tenha tentado há quatro anos, mas este é um tremendo retorno. Lembra um pouco alguns designs diferentes do Brasil, como a camisa da Copa América de 2004, mas, em termos de corte, há semelhanças com a maravilhosa versão de 1986”, destacou a publicação.

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O primeiro lugar do ranking ficou com a seleção de Gana. O portal rasgou elogios à ousadia do modelo, que conseguiu traduzir a rica bagagem cultural e o folclore do país africano diretamente para o tecido esportivo.

“Parece uma gigante e colorida rede de aranha, porque é exatamente isso. O design é inspirado pelo kente, um tradicional tecido ganês feito à mão, que teve origem quando tecelões tentavam replicar os padrões de uma aranha chamada Anansi, presente em seu folclore antigo”, justificou o site americano.

Por outro lado, a Croácia amargou a última posição (48º lugar) da lista. Segundo o The Athletic, a fornecedora tentou desconstruir o icônico e tradicional desenho quadriculado em vermelho e branco, mas o resultado final foi considerado um erro completo.

Veja o ranking completo de camisas:

  • 1- Gana
  • 2- Brasil
  • 3- Inglaterra
  • 4- Alemanha
  • 5- Marrocos
  • 6- Arábia Saudita
  • 7- Espanha
  • 8- Austrália
  • 9- Bélgica
  • 10- Cabo Verde
  • 11- Colômbia
  • 12- Escócia
  • 13- Argentina
  • 14- Costa do Marfim
  • 15- França
  • 16- Japão
  • 17- México
  • 18- Panamá
  • 19-África do Sul
  • 20- Suécia
  • 21- Portugal
  • 22- Paraguai
  • 23- República Democrática do Congo
  • 24- Tunísia
  • 25- Iraque
  • 26- Estados Unidos
  • 27- Noruega
  • 28- Jordânia
  • 29- Irã
  • 30- Curaçao
  • 31- Bósnia e Herzegovina
  • 32- Senegal
  • 33- Áustria
  • 34- Uzbequistão
  • 35- Uruguai
  • 36- Turquia
  • 37- Suíça
  • 38- Coreia do Sul
  • 39- Catar
  • 40- Nova Zelândia
  • 41- Argélia
  • 42- Países Baixos
  • 43- Haiti
  • 44- Egito
  • 45- Equador
  • 46- República Tcheca
  • 47- Canadá
  • 48- Croácia
camisa , Copa do Mundo , estética , seleção brasileira
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