Fan fests no Recife: veja onde assistir aos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo

De espaços com entrada gratuita a eventos com open bar, confira os principais polos na capital pernambucana para torcer pela Seleção na busca pelo hexa.

Onde assistir aos jogos do Brasil no Recife? Confira lista de fan fests com telão e shows (Foto: Marcos Pastich/PCR)

O clima de Copa do Mundo segue esquentando nas ruas do Recife e, com a estreia da Seleção Brasileira se aproximando, torcedores procuram por fan fests para assistir aos jogos da Amarelinha.

Por isso, o Diario selecionou alguns pontos onde os recifenses se unirão para torcer pelo Brasil na capital pernambucana durante o Mundial, que é disputado no Canadá, Estados Unidos e México.

Com opções que vão de espaços públicos gratuitos a eventos fechados com grandes shows, confira a lista:

Parque Apipucos (Entrada gratuita): O espaço contará com apresentações de DJs para o público durante os jogos. Além da transmissão das partidas, o local promoverá o "Cine Apipucos", uma mostra especial paralela com exibições de filmes sobre a trajetória de grandes astros do futebol.

O espaço contará com apresentações de DJs para o público durante os jogos. Além da transmissão das partidas, o local promoverá o "Cine Apipucos", uma mostra especial paralela com exibições de filmes sobre a trajetória de grandes astros do futebol. Parque Dona Lindu: O local, situado em Boa Viagem, transmitirá os jogos da Seleção nos dias 13, 19, 24 e 29 de junho, acompanhados de shows. Os ingressos gratuitos para o setor Arena estão esgotados por enquanto. Já as entradas para o setor Backstage seguem disponíveis na plataforma Sympla a partir de R$ 320.

O local, situado em Boa Viagem, transmitirá os jogos da Seleção nos dias 13, 19, 24 e 29 de junho, acompanhados de shows. Os ingressos gratuitos para o setor Arena estão esgotados por enquanto. Já as entradas para o setor Backstage seguem disponíveis na plataforma Sympla a partir de R$ 320. Festa Ginga (Mirante do Paço): O espaço no Recife Antigo transmitirá os jogos do Brasil acompanhados de shows com artistas como Marcelo D2 e Kevin O Chris ao longo da competição. A programação segue o calendário da Seleção Brasileira e os ingressos estão à venda na plataforma Sympla, com valores para a fase de grupos definidos em R$ 300 (contra o Marrocos), R$ 120 (contra o Haiti) e R$ 109 (contra a Escócia).

O espaço no Recife Antigo transmitirá os jogos do Brasil acompanhados de shows com artistas como Marcelo D2 e Kevin O Chris ao longo da competição. A programação segue o calendário da Seleção Brasileira e os ingressos estão à venda na plataforma Sympla, com valores para a fase de grupos definidos em R$ 300 (contra o Marrocos), R$ 120 (contra o Haiti) e R$ 109 (contra a Escócia). Resenha Na Copa (Villa 219): Localizado na Rua do Apolo, no Recife Antigo, o evento transmitirá o jogo da Seleção Brasileira em telões. A programação começa às 16h e inclui apresentações das bandas Samba ReLove e Mac Fly. A festa funcionará em formato open bar e os ingressos estão à venda no site Evenyx por R$ 140 (Área VIP) e R$ 170 (Camarote).

Calendário de jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2026

Cabeça de chave do Grupo C, a Seleção Brasileira enfrentará Marrocos, Haiti e Escócia na primeira fase do Mundial. Confira as datas e dias do jogo do Brasil na fase de grupos:

Brasil x Marrocos: 13/06 (sábado)

x Marrocos: 13/06 (sábado) Brasil x Haiti: 19/06 (sexta-feira)

x Haiti: 19/06 (sexta-feira) Escócia x Brasil: 24/06 (quarta-feira)

Caso garanta a classificação, o cruzamento do Brasil dependerá da sua posição final na chave. Se confirmar o primeiro lugar no Grupo C, a Seleção já tem o seu roteiro completo de datas, horários e sedes traçado até uma eventual decisão do torneio. Veja a projeção: