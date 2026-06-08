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Fan fests no Recife: veja onde assistir aos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo

De espaços com entrada gratuita a eventos com open bar, confira os principais polos na capital pernambucana para torcer pela Seleção na busca pelo hexa.

Igor Fonseca

Publicado: 08/06/2026 às 12:23

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Onde assistir aos jogos do Brasil no Recife? Confira lista de fan fests com telão e shows/Foto: Marcos Pastich/PCR

Onde assistir aos jogos do Brasil no Recife? Confira lista de fan fests com telão e shows (Foto: Marcos Pastich/PCR)

O clima de Copa do Mundo segue esquentando nas ruas do Recife e, com a estreia da Seleção Brasileira se aproximando, torcedores procuram por fan fests para assistir aos jogos da Amarelinha.

Por isso, o Diario selecionou alguns pontos onde os recifenses se unirão para torcer pelo Brasil na capital pernambucana durante o Mundial, que é disputado no Canadá, Estados Unidos e México.

Com opções que vão de espaços públicos gratuitos a eventos fechados com grandes shows, confira a lista:

  • Parque Apipucos (Entrada gratuita): O espaço contará com apresentações de DJs para o público durante os jogos. Além da transmissão das partidas, o local promoverá o "Cine Apipucos", uma mostra especial paralela com exibições de filmes sobre a trajetória de grandes astros do futebol.
  • Parque Dona Lindu: O local, situado em Boa Viagem, transmitirá os jogos da Seleção nos dias 13, 19, 24 e 29 de junho, acompanhados de shows. Os ingressos gratuitos para o setor Arena estão esgotados por enquanto. Já as entradas para o setor Backstage seguem disponíveis na plataforma Sympla a partir de R$ 320.
  • Festa Ginga (Mirante do Paço): O espaço no Recife Antigo transmitirá os jogos do Brasil acompanhados de shows com artistas como Marcelo D2 e Kevin O Chris ao longo da competição. A programação segue o calendário da Seleção Brasileira e os ingressos estão à venda na plataforma Sympla, com valores para a fase de grupos definidos em R$ 300 (contra o Marrocos), R$ 120 (contra o Haiti) e R$ 109 (contra a Escócia).
  • Resenha Na Copa (Villa 219): Localizado na Rua do Apolo, no Recife Antigo, o evento transmitirá o jogo da Seleção Brasileira em telões. A programação começa às 16h e inclui apresentações das bandas Samba ReLove e Mac Fly. A festa funcionará em formato open bar e os ingressos estão à venda no site Evenyx por R$ 140 (Área VIP) e R$ 170 (Camarote).

Calendário de jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2026

Cabeça de chave do Grupo C, a Seleção Brasileira enfrentará Marrocos, Haiti e Escócia na primeira fase do Mundial. Confira as datas e dias do jogo do Brasil na fase de grupos:

  • Brasil x Marrocos: 13/06 (sábado)
  • Brasil x Haiti: 19/06 (sexta-feira)
  • Escócia x Brasil: 24/06 (quarta-feira)

Caso garanta a classificação, o cruzamento do Brasil dependerá da sua posição final na chave. Se confirmar o primeiro lugar no Grupo C, a Seleção já tem o seu roteiro completo de datas, horários e sedes traçado até uma eventual decisão do torneio. Veja a projeção:

  • 16 avos de final: 29 de junho (segunda-feira), às 14h (de Brasília), em Houston
  • Oitavas de final: 5 de julho (domingo), às 17h (de Brasília), em New Jersey/Nova York
  • Quartas de final: 11 de julho (sábado), às 18h (de Brasília), em Miami
  • Semifinal: 15 de julho (quarta-feira), às 16h (de Brasília), em Atlanta
  • Final: 19 de julho (domingo), às 16h (de Brasília), em New Jersey/Nova York

 

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