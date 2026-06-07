Copa de 2026: Wesley é cortado após lesão e CBF convoca meia Éderson
Wesley saiu machucado do amistoso do Brasil contra o Egito, nesse sábado (6)
Publicado: 07/06/2026 às 13:22
Wesley (esquerda) foi cortado após sofrer lesão no adutor da coxa; Éderson (direita) é convocado para vaga do lateral. (Fotos: Maddie MEYER/Getty Images via AFP - Reprodução/Instagram)
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, neste domingo (7), o corte do lateral-direito Wesley dos 26 jogadores que disputarão a Copa do Mundo de 2026 pelo Brasil.
Para a vaga de Wesley, Carlo Ancelotti chamou o meia Éderson, da Atalanta (Itália).
Em nota, a CBF afirmou que o lateral passou por exames que constataram uma lesão muscular no músculo adutor da coxa esquerda.
"A CBF lamenta a lesão. Wesley é um atleta querido pelo grupo e será sempre considerado parte desta equipe que busca o hexacampeonato mundial. Diante do diagnóstico, a CBF anuncia a convocação do atleta Éderson, que se integrará à delegação já nesta segunda-feira, nos Estados Unidos", informou a entidade.
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Leia a nota da CBF na íntegra:
A Confederação Brasileira de Futebol informa que o atleta Wesley foi reavaliado neste domingo pela comissão médica da Seleção Brasileira e submetido a exame de imagem.
A ressonância magnética constatou lesão muscular no músculo adutor da coxa esquerda.
A CBF lamenta a lesão. Wesley é um atleta querido pelo grupo e será sempre considerado parte desta equipe que busca o hexacampeonato mundial.
Diante do diagnóstico, a CBF anuncia a convocação do atleta Éderson, que se integrará à delegação já nesta segunda-feira, nos Estados Unidos.