Copa de 2026: Wesley é cortado após lesão e CBF convoca meia Éderson

Wesley saiu machucado do amistoso do Brasil contra o Egito, nesse sábado (6)

Wesley (esquerda) foi cortado após sofrer lesão no adutor da coxa; Éderson (direita) é convocado para vaga do lateral. (Fotos: Maddie MEYER/Getty Images via AFP - Reprodução/Instagram)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, neste domingo (7), o corte do lateral-direito Wesley dos 26 jogadores que disputarão a Copa do Mundo de 2026 pelo Brasil.

Para a vaga de Wesley, Carlo Ancelotti chamou o meia Éderson, da Atalanta (Itália).

Em nota, a CBF afirmou que o lateral passou por exames que constataram uma lesão muscular no músculo adutor da coxa esquerda.

"A CBF lamenta a lesão. Wesley é um atleta querido pelo grupo e será sempre considerado parte desta equipe que busca o hexacampeonato mundial. Diante do diagnóstico, a CBF anuncia a convocação do atleta Éderson, que se integrará à delegação já nesta segunda-feira, nos Estados Unidos", informou a entidade.

Leia a nota da CBF na íntegra:

A Confederação Brasileira de Futebol informa que o atleta Wesley foi reavaliado neste domingo pela comissão médica da Seleção Brasileira e submetido a exame de imagem.

A ressonância magnética constatou lesão muscular no músculo adutor da coxa esquerda.

A CBF lamenta a lesão. Wesley é um atleta querido pelo grupo e será sempre considerado parte desta equipe que busca o hexacampeonato mundial.

Diante do diagnóstico, a CBF anuncia a convocação do atleta Éderson, que se integrará à delegação já nesta segunda-feira, nos Estados Unidos.