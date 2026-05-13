O treinador da Seleção Brasileira voltou a sser perguntado sobre uma possível ida de Neymar para a Copa do Mundo de 2026

Convocação da Seleção Brasileira: Ancelotti dá pistas sobre ida ou não de Neymar. (Fotos: Divulgação/FIFA | Raul Baretta/Santos FC.)

O treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, voltou a falar sobre a convocação de Neymar para a Copa do Mundo, faltando poucos dias para o anúncio dos 26 selecionados pelo italiano para o torneio — marcado para a próxima segunda-feira (18).

Sem jogar com a Amarelinha desde outubro de 2023, o camisa 10 do Santos pode voltar a ganhar espaço no ataque, especialmente após as lesões de Rodrygo e Estêvão, que viraram desfalques para o Mundial.

A última partida de Neymar pela Seleção foi diante do Uruguai, em jogo das Eliminatórias, justamente quando ele sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) e do menisco do joelho esquerdo — lesão que o afastou dos gramados por quase um ano.

Na época, o treinador da Canarinho ainda era Fernando Diniz. Depois disso, o comando da Seleção Brasileira passou por Dorival Júnior até a chegada de Carlo Ancelotti, em maio de 2025.

Apesar de não ter selecionado Neymar em nenhuma de suas cinco convocações anteriores, o técnico italiano não descartou a presença do craque no Mundial.

"Neymar é muito amado. Não só pelo povo, mas também pelos jogadores. Se você chamar o Neymar, você não vai colocar uma bomba no vestiário, porque ele é muito querido. Acho normal cada um dar sua opinião", afirmou Ancelotti em entrevista à Agência Reuters.

Ainda assim, Carleto ressaltou que a convocação depende estritamente do desempenho e da entrega do atleta do Santos.

"A convocação de Neymar depende apenas dele. Depende do que o jogador demonstrar em campo. Com a maioria, é preciso avaliar talento e condição física; com Neymar, precisamos avaliar apenas a condição física, porque seu talento é indiscutível. Depende dele, não de mim", destacou ao jornal britânico The Guardian.

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Com 11 gols e quatro assistências em 17 partidas pelo Peixe em 2026, o treinador também fez questão de observar a evolução de Neymar dentro das quatro linhas.

"Quando tem que escolher, tem que considerar muitas coisas. Neste aspecto, Neymar é um jogador importante para este país, pelo talento que demonstrou sempre, e que teve um problema, do qual está se recuperando. Que está trabalhando forte para se recuperar, que está jogando. Que nos últimos tempos melhorou muito, está jogando com continuidade", argumentou à Reuters.

Por fim, o treinador admitiu que a escolha final, prevista para ser anunciada na próxima segunda-feira (18), é complexa.

"Obviamente, para mim, é uma decisão não tão simples. Tenho que avaliar bem os prós e os contras. Mas isso não me coloca pressão porque, como disse, há um ano avaliamos não só o Neymar, mas todos os jogadores", concluiu.

*Com informações do Estadão Conteúdo