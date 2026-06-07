Quem é Éderson, convocado para a Copa do Mundo no lugar de Wesley na Seleção Brasileira

O meia de 26 anos atua pela Atalanta, da Itália, e conta apenas com três jogos pelo Brasil

Éderson em ação pela Seleção Brasileira (TIM WARNER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Às vésperas da Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira sofreu uma mudança inesperada neste domingo (7). O lateral-direito Wesley foi cortado do Mundial por uma lesão muscular, sendo substituído pelo volante Éderson, jogador da Atalanta, da Itália.

O meia de 26 anos chega para a disputa da Copa contando apenas com três jogos pelo Brasil, tendo sido convocado anteriormente uma vez por Carlo Ancelotti. Apesar de ser lembrado pelo italiano, em sua primeira lista como técnico da Seleção, Éderson só entrou em campo com Dorival Júnior, em jogos em 2024 e 2025.

O volante foi peça importante na campanha da Atalanta no Campeonato Italiano, que terminou com vaga para a Conference League, tendo disputado 41 jogos e participado de cinco gols.

O bom desempenho na Itália, inclusive, colocou o brasileiro no radar do Manchester United, da Inglaterra. A negociação entre o clube inglês e Éderson já está bem encaminhada, podendo ser concretizada após a disputa do Mundial.

Antes de atingir o alto nível na Europa, Éderson passou por alguns clubes do futebol brasileiro. Surgindo no Desportivo Brasil, o volante ganhou destaque quando foi para o Cruzeiro, sendo comprado posteriormente pelo Corinthians.

Pelo Timão, Éderson teve dificuldades para engrenar e acabou emprestado ao Fortaleza. Foi no futebol nordestino que o meia da Seleção elevou o seu desempenho, tendo disputado 58 jogos pelo Leão do Pici na histórica campanha do clube na Série A de 2021.

O bom futebol fez Éderson ser contratado pela Salernitana, da Itália. Disputando apenas uma temporada pelo clube, o jogador rapidamente foi adquirido pela Atalanta, onde está desde 2022 e vem vivendo o auge da carreira.

Apesar de ser convocado para substituir Wesley, é improvável que Éderson exerça a função de lateral-direito. O jogador surge como mais uma opção para o meio-campo, em disputa direta com Lucas Paquetá, Bruno Guimarães e Danilo Santos.

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