Estêvão sofreu lesão de grau quatro na coxa e virou dúvida para a lista de Carlo Ancelotti, que será anunciada em 18 de maio

Estêvão pode ficar de fora da Copa do Mundo, diz portal inglês. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, pode ter mais uma dor de cabeça antes da convocação final para a Copa do Mundo - que será anunciada em 18 de maio - porque Estêvão saiu machucado da partida do Chelsea no último sábado (18) e pode ficar de fora do Mundial, segundo o portal inglês The Athletic.

O site de notícias esportivas do The New York Times aponta que a participação do atacante corre "sério risco" devido a uma nova lesão que o brasileiro sofreu na coxa durante a derrota dos Blues contra o Manchester United pelo Campeonato Inglês.

As fontes do portal afirmam, ainda, que a contusão do jovem de 18 anos é de 'grau 4',o que torna muito improvável a presença do jovem de 18 anos no Mundial.

O torneio começa em 50 dias - em 11 de junho - e o Brasil estreia diante de Marrocos em 13 de junho.