A Fifa iniciou nova fase de venda de ingressos para Copa do Mundo de 2026

Ingressos para Copa do Mundo de 2026: Fifa inicia nova fase de venda. (Foto: by ULISES RUIZ / AFP)

A Fifa colocará à venda um novo lote de ingressos nesta quarta-feira (22), 50 dias antes do início da Copa do Mundo da América do Norte, abrangendo todas as 104 partidas do torneio, que tem seu pontapé inicial marcado para o dia 11 de junho, anunciou a organização nesta terça (21).

"Os ingressos serão vendidos por ordem de chegada, e as compras serão processadas em tempo real, sujeitas à disponibilidade", explicou a entidade máxima do futebol mundial em um comunicado, observando que as vendas terão início às 12h (horário de Brasília) no site oficial FIFA.com/tickets.

"Além deste lote, novos ingressos continuarão a ser colocados a venda de forma regular, até a final de 19 de julho", também de acordo com a disponibilidade, acrescentou a Fifa.

Ao ser consultada pela AFP, uma porta-voz da Fifa esclareceu que esta fase de vendas se refere aos ingressos das categorias 1 a 3, assim como aos assentos nas primeiras filas, dependendo da partida específica.

"As vendas de ingressos continuam fortes, com interesse significativo em todas as partidas", afirmou ela.

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Segundo o presidente da Fifa, Gianni Infantino, mais de cinco milhões de ingressos já foram vendidos, de um total de aproximadamente sete milhões disponibilizados para o torneio, um número baseado na capacidade de público dos 16 estádios da Copa do Mundo.

O torneio, organizado este ano pelos Estados Unidos, México e Canadá, contará com 48 seleções e 104 partidas, das quais 78 serão disputadas em solo americano.

A questão da venda de ingressos gerou controvérsia com a Fifa sendo acusada de oferecer bilhetes a preços exorbitantes, apesar das promessas feitas quando o torneio foi concedido às três nações anfitriãs.

Em 24 de março, a Football Supporters Europe (FSE) e a Euroconsumers, uma organização que representa consumidores em todo o continente, anunciaram ter apresentado uma denúncia contra a Fifa junto à Comissão Europeia, alegando abuso de posição dominante de mercado e exigindo que a entidade abandone seus procedimentos de compra "opacos e desleais".

A Fifa defendeu a precificação desses ingressos, a qual, segundo Infantino, é determinada por uma demanda "enorme" e por uma estrutura de preços variável baseada no apelo da partida específica.

